籌錢打貿易戰 陸發行14年來最大規模國債

近幾年來受惠於中國大陸經濟強勁成長，中國主權債券在國際市場上極受歡迎。圖為去年大陸在香港成立的「債券通」，以加強兩地債券的流通，也讓香港成為中國債券國際化的前鋒。（圖／美聯社）

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中時電子報

正在中美貿易戰愈發緊繃的情勢下，中國大陸準備發行美元計價的國債向國際市場籌集資金，以應付對美貿易戰所需，並穩定近期波動較大的大陸股市。本次債券發行規模為30億美元，發行這是2004以來的第3次，也是規模最大的一次。

《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review) 引述知情人士透露，中國財政部已經聘請了十幾家中國和全球投資銀行來經手國債發行，併計劃下周開始向市場投放。如果銷售成功，這不僅是14年來規模最大的一次，也是今年內的第二次發行美元計價國債。

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報導說，中國這次計劃出售的國債分別為5年、10年和30年期債券，未來將經常性地發行主權債券。

報導認為，中國大陸此次發行主權債券的時刻相當敏感，目前大陸國內生產總值增長正在減速，今年民間企業與公共工程投資步伐亦持續放緩。美國與大陸互相對總值高達數千億美元的產品互徵關稅，貿易戰正逐漸升級中。而大陸的上證綜合指數今年也下跌約15%。

不過，儘管存在這些問題，投資者普遍認為中國債信良好，這應歸功於大陸強大的外匯儲備與巨額貿易順差。

報導指出，去年10月中國發行20億美元的5年期和10年期債券，利率略高於當時的美國國債，雖然中國的信用評級比美國低3至4個級別，但在市場上仍相當受歡迎。

中國一年前發行的10年期國債現在收益率為3.5％，比同類國債高出0.45個百分點，而去年10月時則高出0.25個百分點。

另據《華爾街日報》的消息指出，為中國發行美元債券的家銀行包括中國銀行、中國建設銀行、德意志銀行、高盛和摩根大通。他們將於10月9日在香港召開投資者會議，交易預計很快就會開始。

(中時電子報)

文章來源：China to raise billions in rare US debt deal as trade tensions persist

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