松菸「好農市集」品文青！看草莓經創意包裝變身紅寶石

2018年10月05日 18:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一日限定！文青朋友喜愛的松菸文創園區明（6日）有潮活動！「好農市集」創意登場！看台灣農產品經過包裝如何更新鮮、運送更便利！紅通通的草莓放置在創意包裝盒裡彷如紅寶石閃亮！別以為番茄只有紅色，綠色、橙色、甚至綠色的番茄的也有！經過設計師巧手施魔法後，這些台灣農產品彷彿有了新生命，不僅顏質高、賣相好，也能吃得到健康與營養！

電商崛起，台灣零售業面臨嚴峻考驗！過去消費者總習慣在菜市場、超級市場買農產品，然網路無遠弗屆，現在只要一手上網，其實台灣各地、甚至全球的農產品也能買得到。

然消費者算盤打得精，不僅CP值要高，農產品賣相也要好，其中包裝在數位時代更顯重要！為掌握網路商機，農委會引領小農走向電子商務，推動台灣蔬果包裝品牌革新，於10月5日下午在松山文創園區盛大辦理「生鮮水果電子商務物流包裝設計及品牌輔導」成果發表會，會中發表電子商務5種水果包裝盒設計成品，及5項小農品牌輔導成果，以協助小農成為電子商務上強而有力的經營者，開創農業網路新商機。

番茄方舟。（台灣創意設計中心 提供）

農委會表示委託財團法人台灣創意設計中心執行的「生鮮水果電子商務物流包裝設計及品牌輔導」，即為上述工作之一。主要推動成果包括：5款水果物流包裝公版盒設計及物流手冊；培訓5家小農成為「產地整合者」進行產品包裝設計及打造自有品牌，以掌握電商及實體商機。

淼焱苗。（台灣創意設計中心 提供）

過往農民礙於人力或經費等現實考量，僅能選擇購買印刷廠的共用包裝，但脆弱果物常在運輸過程撞傷毀損，消費者往往在開箱後因果品品質及賣相不佳而大失所望。農委會為協助農民走向電商平台，首要任務是從物流配送箱的包材進行變革，106年計畫針對水蜜桃、釋迦、蓮霧、葡萄及草莓5種水

玉山鑫。（台灣創意設計中心 提供）

農委會表示，國內生鮮農產業者，雖有電子商務銷售經驗，但如何拓展並維持客群為重要挑戰。農委會本年培育輔導5家「產地整合者」現已與150位合作農民契作或直接採購，包括「產地咬一口」、「醬好糠」、「樂紫」、「番茄方舟」及「蔬果有機會」等品牌，透過專業設計打造獨特品牌形象，希望透過整合者提升業績，帶動更多地區產業發展及小農收益。

囍朶。（台灣創意設計中心 提供）

為促進商機及讓消費大眾認識農委會輔導的新品牌，10月6日上午10時至下午5時在松山文創園區辦理「新農食 ‧ 一日好農市集」，共集結22家好農優質產品，歡迎民眾前往品嘗台灣上山下海的美好滋味，共同支持在地好農！

長官及品牌輔導5家業者及設計公司_第一排左至右_農委會國際處國際行銷科科長_TDC執行長_農委會李退之副主委_農委會國際處處長_TDC副執行長。（台灣創意設計中心 提供）

一日好農市集活動

時間：10月6日上午10點至下午5點

地點：松山文創園區 台灣設計館05展區

(中時電子報)