新北》三接換深澳 綠營：蘇貞昌怨新北選舉失焦

2018年10月05日 20:53 中時 楊孟立

行政院長賴清德今天在無預警立法院備詢表態，如果中油天然氣第三接收站能夠通過，將請經濟部評估深澳電廠停建的可能性，在11月大選前拋出「交換說」的震撼彈。熟知內情的綠營人士表示，這個議題已經討論很久了，應該要清理戰場了，就連民進黨新北市長參選人蘇貞昌本人也認為深澳讓新北市選舉失焦。

該名綠營人士指出，現在大前提就是「非核家園」，那接下來發電量穩定又充裕的就是煤跟天然氣，而減碳又是政策方向，不是減少燃煤發電，就是減少燃煤發電的碳排放量，深澳電廠機組更新至草碳排放量還是減少的，可是現在已經被模糊，民眾都搞不清楚了。「大家還是不滿意，那我們只好增加天然氣。」

他無奈表示，台灣的能源選項就是這麼多，但連風車都有人反對，苑裡風力發電就被一堆人反對蓋不下去了。而太陽能也不穩定，沒有一個國家只靠太陽能發電，更何況台灣冬天沒太陽不就死定了。

他又說，有些人只會為反對而反對，但又不給出答案，什麼都不想要，但去哪找電又要政府負責，這不是很負責的做法，既然如此，那乾脆深澳電廠就先擱著。

綠營人士指出，深澳電廠不應該成為新北選舉的主要議題，理由很簡單，這是2005年就開始規劃，跨越兩個政黨輪替，只是在民進黨二度執政任內拍板通過環評，這並不是突然推動的政策，更不應該成為民進黨防守的議題。「這很奇怪，為什麼突然間變成我們要去防衛這議題，照理說這應該是跨黨派的議題，所以我們才覺得該適度清理戰場了。」

他進一步指出，侯友宜、國民黨只打深澳電廠的議題，但還有很多市政建設的議題、檢驗過去八年朱立倫的議題、對於新北市未來願景的議題，全都失焦了。蘇貞昌本人也希望回到深澳電廠之外的公共政策，「不管結果怎樣，至少我們跨出一步。」

(中時 )