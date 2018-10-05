導演全裸入鏡雙腿開 拍攝期間一絲不掛

2018年10月05日 18:38 中時 潘鈺楨

導演Edgardo Castro自編自演。（杰德提供）

導演Edgardo Castro飾男主角，比真實性工作者更「放得開」。（杰德提供）

超限制級話題之作《夜愛夜寂寞》（La Noche）直擊阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的荒淫夜生活，全裸上陣手淫口交真槍實彈，突破觀影尺度，肉色畫面視覺衝擊直逼《性本愛》與《性愛巴士》！全片啟用真實性工作者與夜生活場景，導演自編自演全裸入鏡，表示拍攝期間幾乎都一絲不掛，因為要贏取信任必須先帶頭做，甚至鏡頭前「雙腿大開」比性工作者還更「放得開」。

本片拍攝時間長達四年，全片啟用素人、性工作者和夜生活人士，寫實大膽又魅惑迷離的程度，被譽為媲美《性本愛》（Love）法國名導加斯帕諾埃（Gaspar Noe）充滿爭議的作品，對於情慾的衝擊呈現，也令人聯想到《索多瑪120天》（The 120 Days of Sodom）義大利大師導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini），肉色畫面比例更直逼「超限」電影《性愛巴士》（Shortbus）。

在劇場和藝術作品中擔任演員的艾德加多卡斯特羅（Edgardo Castro）演而優則導，毫不遮掩親自全裸入鏡大膽演出性愛場面，並以深刻震撼的超現實美學，流暢而迷人地帶領觀眾進入主角的生活和內心。《夜愛夜寂寞》是他自製自編自導自演的首部長片，即展現精湛才華，卡斯特羅表示「與性工作者合作是極困難的，他們通常不相信人只相信錢，但我沒有足夠的資金，也因此我花了很多時間與他們『搏感情』。」

導演也提到電影都是在真實夜生活場所拍攝，這些地方通常很敵視鏡頭，要如何讓性工作者可以放心將裸體與私密處呈現在鏡頭前，他苦笑說，既然身兼主角只能先帶頭才能贏得信任，「你必須比這些工作者還『放得開』」，因此拍攝期間他幾乎都一絲不掛，甚至賭上後半生在鏡頭前『雙腿大開』，所有姿勢也都要先做一遍，「這絕對我這輩子做過最難的事！」

《夜愛夜寂寞》敘述一名住在布宜諾斯艾利斯的孤獨熟男，每晚在路上、酒吧、夜店尋歡，多P雜交來者不拒，夜夜笙歌卻始終空虛寂寞。某晚他認識一名跨性別者，兩人並不來電但偶爾彼此陪伴，即使他們看似注定得不到愛情，還是能在彼此身上找到一點溫暖。《夜愛夜寂寞》10月5日於「GagaOOLala影音平台」全台上架。

(中時 )