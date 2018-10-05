別鐵齒！不要自行開車 花博三大園區汽車停車位「0」

2018年10月05日 19:22 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府在高速公路、市區主要道路選擇適當地點設置，並搭配顯眼清楚的螢光黃綠色牌面，就算在夜間也能清楚識別。（盧金足攝）

台中市交通局長王義川呼籲，逛花博搭大眾運輸最方便，推薦民眾搭乘台鐵、花博免費接駁專車及公車前往花博園區。（盧金足攝）

2018台中花博預定在11月3日正式開幕，台中市府交通局長王義川今(5)日公布花博交通路線「遷徙攻略」，規畫「台鐵為主、完全接駁」方案，展期遇跨年、五月天演唱會，屆時高達850輛遊覽車行進，創下史上最多遊覽車「車聚」紀錄，也提醒「開車被笑D計畫」，三大園區沒有一格汽車停車位，提醒不要不信邪，不要鐵齒，只有搭接駁車一途。

花博盛會是台灣大喜事，吸引國內外遊客，王義川表示，花博將出現大規模人車遷徙，市府推出「台鐵為主、完全接駁」規畫，搭火車逛花博最王道，平均10分鐘一班、班班停靠后里豐原。

而后里火車站一出站就進入園區，豐原火車站走路10分鐘可到葫蘆墩園區，外埔園區可從大甲火車站轉乘公車抵達；市府也提供16處接駁站、超過29萬5000班次接駁車。

「搭台鐵來花博最快、最潮，市府規畫12條花博的接駁路線」，王義川說，避免塞車，兼具環保、方便、舒適又迅速，還提出四大交通計畫，讓民眾輕鬆逛花博。

王義川表示，花博期間提供450輛接駁車，跨年活動在麗寶樂園預計有300輛遊覽車，加上五月天在台中市舉辦演唱會，預計有100輛遊覽車，總計有850輛遊覽車在台中市行駛，車流管控更重要。

王義川表示，市府規畫「搭台鐵A計畫」，建議參觀后里、豐原兩園區的民眾，可搭火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要20分鐘，一出車站就是花博園區；豐原葫蘆墩園區從豐原火車站走路只要10分鐘，騎iBike只要5分鐘、搭接駁車15分鐘即可抵達。外埔園區可從大甲站火車站轉乘92、212、213、215、811路公車抵達。

自行開車的外地遊客，市府規畫「完全接駁B計畫」，將提供神岡、外埔、甲保廠及永豐餘等停車場供民眾停放，並已協調麗寶樂園提供停車免費優惠，共計提供1萬7000格以上停車位，民眾可先開車前往停車場，再轉乘免費接駁車至園區參觀。

此外，市府亦規畫5條市區接駁車路線直達后里園區，並提供園區間電動公車串連后里、外埔園區，接駁車服務皆為免費，平均每10分鐘一班，視情況加開班次，減少等候時間。

交通局針對旅行團或揪團包遊覽車遊花博的民眾提供「揪團包車C計畫」，花博各園區皆已規畫遊覽車上下客區及遊覽車停車場，並提供司機休息空間。

交通局呼籲遊覽車載客請務必要遵守「人等車」的規則，花博期間將加強取締遊覽車違規停車，避免佔用道路空間，影響交通順暢。

王義川強調，參觀花博的民眾千萬別選擇「開車會停比較遠喔D計畫」，花博園區周邊將找不到任何1個停車位，各停車場規畫遠離園區，活動期間園區周邊道路將進行交通管制、禁止臨時停車，維持道路淨空，減低當地交通衝擊。

為讓開車的民眾可遵守指示牌面引導抵達停車場，這次花博交通指示牌面最Bling，依照「語意簡潔、清楚識別、分流導引」設計，在高速公路、市區主要道路選擇適當地點設置，並搭配顯眼清楚的螢光黃綠色牌面，就算在夜間也能清楚識別。

此外，為讓遊覽車司機得到充分休息，交通局更創全國之先設置遊覽車司機休息站，提供免費餐點與茶水，讓司機舒適等待遊客。目前花博各園區皆已規畫遊覽車上下客區及遊覽車停車場，並提供司機休息空間。

王義川呼籲，逛花博搭大眾運輸最方便，推薦民眾搭乘台鐵、花博免費接駁專車及公車前往花博園區，共同響應環保綠能，也可避免塞車，快捷又舒適。

(中時 )