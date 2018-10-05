南苗淹水有解　田寮排水工程依序執行

田寮圳排水路長2.6公里，苗栗縣政府執行排水分洪暨水質淨化處理工程，解決附近淹水與水質惡臭問題。（何冠嫻攝）

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中時
何冠嫻
苗栗縣政府水利處長楊明鐃（右一）5日於苗栗市維新客家文物館，說明田寮圳排水分洪與水質淨化的工程計畫。（何冠嫻攝）
田寮排水工程的規畫區涵蓋13個村里，許多民眾認真聆聽關切。（何冠嫻攝）

苗栗市南苗地區，因地勢影響與聯大路的開通，導致每逢颱風豪雨必會造成地區性淹水，因此苗栗縣政府爭取約10億元經費，並於5日召開「田寮圳排水分洪暨水質淨化處理工程設計」說明會，解決水災衝擊。

田寮圳排水分洪暨水質淨化處理工程將採上游截流、下游分洪方式加以治理，苗縣府水利處長楊明鐃說明，上游規畫聯大路周圍地區排水改善工程，興建1755公尺排水專管，匯集聯大路口山坡逕流，並沿後汶公路直接排入後龍溪。

下游將分2期施工，先從勝利路、復興路、玉維路設置2640公尺的分洪箱涵，以及1977公尺截流溝工程，使截流水能直接排入後龍溪，將於今年底發包。上下游分別預計2020年3月完工、2021年3月完工。

此外，田寮圳因水質不佳，且經常飄出惡臭，讓附近居民困擾不堪，縣府將施行田寮圳水質現地處理設施計畫，在舊苗農校地興建水質淨化場，以礫間接觸氧化法淨化田寮圳周圍的家庭、農業排放的汙水，預計年底發包，2020年1月能完工。

(中時 )

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