奇蹟！容祖兒合影何韻詩 6年轟動恩怨破冰

2018年10月05日 18:44 中時電子報 蔡曉婷

容祖兒、何韻詩過去曾傳出蕾絲情。（圖／達志影像）

港星容祖兒過去曾和何韻詩傳蕾絲情，豈料2012年容祖兒宣布與劉浩龍交往，不久何韻詩大方承認出櫃，使容祖兒與何韻詩因此被傳鬧翻。日前兩人共同好友黃耀明到日本開唱，曬出在當地遊玩照片，粉絲驚覺原本老死不相往來的容祖兒與何韻詩竟世紀同框出現在照片中，讓粉絲個個激動留言喊：「活久見」、「啊啊啊奇蹟」。

容祖兒2002年被媒體拍到牽手何韻詩的照片，兩人女女戀的傳聞就此傳開，她們互動也越來越大方，容祖兒曾邀何韻詩做開唱嘉賓，兩人也曾被推測剪情侶髮型、戴情侶信物等，直到2012年，劉浩龍閃電公開與容祖兒交往關係，容祖兒才以手寫信認了交往，說：「我非常重視每一段關係，每一份感情，我都是認真而義無反顧，而緣盡的時候，也只能無奈的接受。」

容祖兒傳出新戀情後，何韻詩下一步便決定出櫃，傳聞此舉使容祖兒性向備受討論，她本人也曾因此難過痛哭，兩人絕交3年後，2015年雙方又在網上重啟互相關注，今年3月容祖兒宣布分手劉浩龍，最近黃耀明到日本開唱，容祖兒和何韻詩、楊千嬅等人也飛到日本支持，甚至大和解讓黃耀明曬出合影，可見昔日恩怨已成雲煙，網友則說：「多謝明仔！好珍貴好感動的合照！我愛你們！」、「好難冷靜」、「好久不見的重聚，哇哈哈哈」。

(中時電子報)