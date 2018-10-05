BCW遇家家興奮打招呼 慘貼冷屁股

2018年10月05日 18:42 中時 蔡琛儀

玖壹壹師弟BCW 推出首張個人專輯《NO COMPLY》，首播主打歌〈東岸〉邀請家家跨刀獻聲合作，也是家家首度嘗試嘻哈曲風；兩人都來自台東，BCW一直是家家的粉絲，大二參加大專盃原住民歌唱比賽更是選唱家家的〈星星數不清〉奪下初賽冠軍晉級。後來他在某次校園演出與家家同場，他回憶：「我抱著熱情去打招呼，但她在忙著準備演出，好像不太理我，貼了冷屁股。」家家笑稱：「當時想說你是誰啊，真的不認識你。」

但在BCW力邀合唱下，家家除了點頭答應力挺、還上網做足功課，首嘗試饒舌的她為此相當緊張，最後錄製3小時才殺青，她直呼：「今天有嚐到苦頭！」也笑說：「被磨滿久的，發現唱饒舌真的不簡單，在字與節拍上都要很有態度，我錄自己的歌都沒那麼久，這應該是我第一次、應該也是最後一次唱嘻哈了吧。」

為了呼應〈東岸〉開心氛圍，MV特別打造成80年代的復古場景，復刻「五登獎」選秀節目，兩人分別以衛冕者、挑戰者身分較勁歌喉，動員超過20位演員、舞者助陣，加上爆炸頭、花襯衫、喇叭褲、骨董敞篷車等元素讓整個畫面更為華麗，BCW連換三套造型、還小秀舞技，家家則戴上勝利后冠、披起衛冕者彩帶，拍攝當天重感冒的她，依舊反覆地搖擺、演唱直到深夜兩點才收工，相當敬業。

BCW將在12日起舉辦演唱會，從台北西門町WeStar開跑、19日移師高雄駁二Live Warehouse，壓軸場則在11月3日於台中TADA方舟音樂藝文展演空間舉行，三場都祭出不同彩蛋嘉賓助陣，購票洽KKTIX及全家便利商店。

(中時 )