高雄》現任警察轉選里長 主打「治安里長」

高雄仁武警分局偵察佐趙志成參選鳳山區鎮北里里長，要延續27年從警經歷，繼續為民服務。（林宏聰攝）

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高雄仁武警分局偵查佐趙志成是土生土長鳳山牛稠埔人，經過27年從警生涯後，已獲得退休資格，他認為里長能服務的人更多，毅然決定投入年底鳳山鎮北里長選戰，主打「治安里長」，要以年輕活力、警務經驗協助故里更安全、安居、安樂。

46歲趙志成1991年自警察專科學校專科警員班畢業後即分發至保一總隊，歷經保五總隊、高雄鳳山分局文山派出所、現任仁武分局偵查隊偵查佐，長達27年的從警生涯讓他習於為民服務，退休轉職思考時，自然以里長為優先考量。

他是土生土長牛稠埔人，出身在地趙家望族，前唐榮董事長趙健在是他的宗親，趙志成隨和的個性結交不少朋友，雖是新人參選，但外界看好度相當高，他也是高雄今年唯一參選里長的現職警察，為求公正，已於8月27日向警局請假專心投入選戰。

「我長期在外工作，很高興有機會回故里服務里民！」趙志成說，從警至今起碼處理過數萬件案子，全是與服務民眾有關，而里長責任也是服務里民，相信以他的年輕幹勁，一定要讓鳳山鎮北里呈現全新風貌。

他參選主軸設定為「治安里長」，凸顯警察背景，也強調長期待在公務體系，讓他擁有豐富行政經驗，上任後將更能無縫接軌；他表示，當選後將與鳳山分局、文山派出所、警友會結合，爭取增設監視系統，讓鎮北里治安無死角。

(中時 )

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