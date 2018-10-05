教育志工交通安全講習 媽媽們直呼警察好辛苦！

太平警分局結合校方年度教育志工特殊訓練課程，由交通組組長郭廷鍇向近100位熱心的志工媽媽們宣導。（馮惠宜翻攝）

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太平警分局結合校方年度教育志工特殊訓練課程，由交通組組長郭廷鍇向近100位熱心的志工媽媽們宣導。（馮惠宜翻攝）

「哇！好危險唷！這以後一定要小心。」一群車籠埔國小的志工媽媽們在校內禮堂聽取太平警方的交通安全講座，由交通組組長郭廷鍇前往授課，主要針對校園交通安全及交通事故應變小常識做宣導，警方運用投影片、車禍現況實錄，讓交通導護志工媽媽們瞭解執勤工作要領，在不影響交通的範疇內協助校方及幼童們安全，也讓她們體會到警察工作的辛勞。

太平警分局為加強校園周遭交通安全，灌輸學生路權觀念，近期持續深入各級學校實施交通安全宣導，日前警分局更結合校方年度教育志工特殊訓練課程，由交通組組長郭廷鍇向近100位熱心的志工媽媽們宣導，講授主題含括交通事故預防、道路交通事故應變處理、交通指揮手勢、交通導護工作執勤要領、各型態交通違規認識，短短4小時的課程，讓志工媽媽們收穫滿滿。

最特別的是，講授課程中警方以大量交通事故影片，如路口監視器、行車紀錄器等讓志工媽媽們深入其境，頻呼「好危險唷！真是馬路如虎口。」最後與會成員們除可體會到警察的辛苦，也提升自己交通應變及執勤的技能。

太平警方表示，希望持續透過校園宣導，讓學生了解人本交通的觀念，進而告訴身旁的親友遵守交通安全規則，共同營造安全的交通環境及確保用路人行的安全。

(中時 )

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