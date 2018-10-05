鄭秀文重回釜山「嚇壞了」 合體Gigi紅毯爭豔

2018年10月05日 18:47 中時 潘鈺楨

關錦鵬睽違13年再執導演筒。（甲上提供）

港片《八個女人一台戲》入選第23屆釜山國際電影節「盛大首映」單元，昨晚舉行開幕典禮，關錦鵬導演率領《八個女人一台戲》四位女主角鄭秀文、梁詠琪（Gigi）、白百何、趙雅芝盛裝走紅地毯，成為鎂光燈焦點。

《八個女人一台戲》女神級卡司堪稱釜山影展紅毯最亮眼組合，亞洲天后鄭秀文身穿黑色西裝拼接網紗長裙的時尚造型亮相，她笑稱自己曾在釜山吃過活生生的魷魚，讓她嚇壞了。而首度與關導合作的梁詠琪身穿性感黑色網狀禮服，她比其他演員中早到釜山，還興奮拍照Po網。久違大銀幕的「美魔女」趙雅芝則穿一襲金色長裙充滿仙氣，她表示很開心能與關導及其他演員一起參加釜山影展。人氣女星白百何以中性帥氣的黑色西裝亮相，也表示很榮幸能與眾多香港電影工作者合作。繼《愈快樂愈墮落》、《長恨歌》後，關錦鵬導演再度出席釜山影展也是讚不絕口，「因為它有一種很從容的感覺，我覺得釜山做得很好，得到很多國際影評人、電影人、甚至觀眾的大力支持。」

《八個女人一台戲》講述了舞台上將飾演兩姐妹的演員多年來的恩怨情仇。電影以香港大會堂的戲中戲為背景，拍出一份香港情懷，電影全在香港拍攝，關導強調：「我常說香港是唯一一個城市，就算把我弄瞎，我還能照樣出門。」他說香港大會堂是幾代人的集體回憶，「大會堂某程度是我們成長生活的一部份，這次能夠使用到大會堂，並得到他們很多的協助完成電影，我真的覺得很感恩。」

電影講述由變性人歐陽鞍擔任編劇、導演的一齣新話劇《一世人兩姐妹》，將在滿載歷史盛名的香港大會堂進行首演，並由兩位知名女演員演出，一是長久隱退的舞台天后袁秀靈(鄭秀文飾)，她決定在她不忠的丈夫離世後再度復出；另一則是小有名氣的電影演員何玉紋(梁詠琪飾)，她將首次挑戰舞台劇。但隨著最後七天的彩排過程，她們曾經的恩怨糾葛逐漸顯露，也使排練氛圍越發緊張。《八個女人一台戲》即將於10月5日於釜山國際電影節世界首映。台灣也將於近期上映。

(中時 )