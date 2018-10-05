雙徐縣長參選人因免費營養午餐 再度槓上

2018年10月05日 21:05 中時 何冠嫻

無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎，5日帶領團隊到苑裡鎮大力掃街拜票。（何冠嫻攝）

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，5日獲婦女後援會大力支持。（何冠嫻翻攝）

無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎勤走基層，5日到苑裡鎮拜票。（何冠嫻翻攝）

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌5日獲由苗栗縣婦女會理事長郭悅枝、苗栗縣婦工會長李瑞珍等人成立的婦女後援會支持，盼徐耀昌連任，繼續推動健全的婦女照護工作。同日，徐定禎則勤走基層，帶領團隊穿梭苑裡大街小巷，全力揮手、拜票，獲民眾熱烈歡迎。但因免費營養午餐的經費問題，再度隔空互嗆。

徐耀昌競選總部新聞發言人李乙廷在會中說明，中央政府說明免費營養午餐為非法定社會福利，因此要求縣府不得編列預算。他表示，縣府無砂石回饋金，徐定禎要將其經費用於免費營養午餐，為「不可能的事」。

徐定禎團隊指出，於前總統馬英九執政期間，因不信任徐耀昌對財政的治理能力，要求簽署「地方政府財政紀律異常控管機制」，至今仍受控管，因此無法編列營養午餐預算。並表示，提出「砂石回饋金」是為方便選民理解，實質上應為「河川疏濬及土石採取販售土石收入」，而該收入自苗栗前縣長劉政鴻到徐耀昌任內，約有3.8億元，為穩定的獨立財源，強調用於營養午餐毫無疑義。

徐耀昌說明，河川疏濬回饋金為專款專用，只有疏濬後砂石販售款收入，非每年有龐大進帳，今年預估收入約9000多萬元，無法支應每年4.8億元的免費營養午餐經費。李乙廷也強調，免費營養午餐需固定財源支應。

(中時 )