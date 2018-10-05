《幸福城市》釜山首映 粉絲追問李鴻其床戲...

高捷（左起）、丁寧、李鴻其盛裝出席。（牽猴子提供）

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幸福城市》釜山首映，導演何蔚庭回答映後觀眾提問。（牽猴子提供）

國片《幸福城市》5日在釜山影展首映，即使雨勢不停，還是吸引500多位觀眾坐滿戲院，導演何蔚庭和高捷、丁寧、李鴻其3位演員與滿場觀眾映後分享。其中來自大陸的粉絲，特別喜愛李鴻其和法國女星路易絲葛林柏（Louis Grinberg）的感情戲與床戲。李鴻其說：「我們自然的『動作』演出，不需要言語就會讓大家有所感受，電影的魅力就是這樣。」

片中丁寧和謝章穎的戲劇化母子相見和兩人的最後遭遇，讓現場觀眾感動落淚，有韓國媽媽分享：「這是我第一次看台灣電影，印象非常深刻，最喜歡丁寧的大姐頭演出，自己身為媽媽面對丁寧所遭遇的事情，真的深深覺得心碎但感動！」曾獲金馬獎終身成就獎的資深影人徐楓也特地前來觀影，對入圍金馬新人獎的謝章穎表現極為讚賞，認為他潛力無窮。

現場還有許多觀眾對於何蔚庭導演為何用倒敘手法拍攝，以及親自寫的這個故事為何三位飾演同一個男人的高捷、李鴻其、謝章穎，都遭遇到這麼不幸的事件，和取名叫《幸福城市》？導演開玩笑說：「這不是我的親身經歷，但確實會有些一樣的憤怒、悲傷、沮喪心情。而且這世上發生了許多不幸，但在面對不幸時，其實還有許多幸福在每個人的身邊，看你怎麼去發現和捉住。而如果我不用倒敘法拍攝，可能觀眾在看完《幸福城市》會覺得更絕望吧？」幽默的回應也讓現場觀眾拍手大笑。

配合電影上映，何蔚庭導演的經典作品《呼吸》、《夏午》、《台北星期天》及《幸褔城市》，將在光點華山電影館舉行獨家放映，專題影展套票熱賣中。《幸褔城市》10月26日在台上映。

(中時 )

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