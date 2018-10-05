陸外交部：美無資格在一中原則上說三道四

2018年10月05日 19:31 旺報 陳君碩

美國副總統彭斯日前發表演講，批評中國大陸的政治制度，族群問題，也就台灣、南海和宗教等問題指責大陸。大陸外交部發言人華春瑩表示，台灣是中國不可分割的一部分。美方根本沒有資格對有關國家在一個中國原則基礎上同中方發展關係說三道四；對於人權問題，華春瑩奉勸美方照照鏡子，多反省自己國內人權問題，勿以此干涉中國內政。

華春瑩5日對於彭斯有關涉台及對大陸人權的批評言論指出，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。美方根本沒有資格對有關國家在一個中國原則基礎上同中方發展關係說三道四。“台獨”勢力及其分裂活動是對台海和平穩定最大的威脅。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，與中方一道反對和遏制“台獨”，維護中美關係大局和台海和平穩定。

華春瑩說，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國在南沙自己的領土上建設必要的國土防禦設施，是國際法賦予主權國家的自保權、自衛權，與“軍事化”無關。我們敦促美方停止挑事生非、製造緊張，尊重有關當事方通過談判磋商解決問題的努力。

對於人權議題，華春瑩表示，中國政府高度重視保護和促進人權。中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。奉勸美方好好照照鏡子，多反省反省自己國內存在的人權問題，而不是利用人權和宗教問題干涉中國內政。

(旺報 )