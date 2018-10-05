全昭旻一心想見劉以豪 遭金鍾國虧「認真做節目」

2018年10月05日 19:14 中時 李承陽

梁世燦（左起）、全昭旻、金鍾國、哈哈明日開「跑」。（蘇蔓攝）

4人開心大喝珍奶。（蘇蔓攝）

韓國熱門節目《Running Man》的4位成員金鍾國、梁世燦、哈哈、全昭旻5日來台舉辦記者會，當中唯一女成員全昭旻表示自己迷上台灣演員劉以豪，心花怒放的說：「如果我去月老廟求姻緣的話，劉以豪會出現在那嗎？ 」怎料男方正巧赴韓國參加釜山影展，兩人剛好擦身而過。

得知劉以豪不在台灣，全昭旻大嘆彼此沒緣分，失望說：「那我要回去釜山！」一旁金鍾國吐槽：「他現在應該跟其他女演員在釜山度過美好時光，妳就認真做節目吧。」也跟哈哈兩人透過媒體向劉喊話：「你可以來我們釜山的烤肉店，給你打折。」說完搞笑對鏡頭擺出歡迎光臨的姿勢。

一行人從抵台下飛機到進飯店，都受到台灣粉絲們的簇擁，哈哈形容從韓國來到台灣，整個人好像變成了巨星，回韓國可能要花時間調適一下心態，才能回復原本的生活，全昭旻也被接機粉絲的熱情震撼到，至今仍無法忘懷。

當中來台最多次的金鍾國，有計畫晚上要到夜市尋覓巷弄美食，哈哈則一心想吃牛肉麵，連在機場寰宇中心都要吃牛肉麵，而梁世燦更是做了不少功課，事先在網路上搜尋台灣美食，鎖定了夜市的大腸麵線。

原定隨行出席記者會的李光洙，因拍設電影所以改成晚上的班機，來不及參加記者會，但梁世燦在現場秀出兩人傳的簡訊內容，已約好要一起挑戰吃臭豆腐，幫好友刷存感。

(中時 )