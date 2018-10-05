中職》伯納、彭政閔點名好表現 陳琥謙虛笑道「假的啦」

2018年10月05日 19:17 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中信兄弟儘管本季季後賽渺茫，但陣中不少年輕選手都有出色表現，其中20歲投手陳琥今年首度升上一軍，繳出3勝6敗、防禦率4.40的成績，不只讓教練伯納（Scott Budner ）印象深刻，連學長「恰恰」彭政閔也對他的表現點讚。

陳琥本季一軍26場出賽，14戰先發出賽，92局投球被擊出93支安打包含8發全壘打，投出83次三振、41次四壞保送，另有7次故意四壞保送與9次觸身球保送，失57分包含45責失分，3勝6敗1中繼點，自責分率4.40。

雖獲得教練及彭政閔的點名稱讚，但陳琥不斷謙虛笑說，「都是假的啦！」顯然認為自己本季還有不小的改善空間，「控球不太好，今年保送應該有50幾個吧。」根據官網紀錄，陳琥本季四壞球保送41次，若加上觸身球9次與故意四壞球保送7次則有57次。

談到本季自認有進步的地方，陳琥認為：「今年比較能控制自己的身體，去年遇到問題不知該如何修正，不過今年教練點一下就能抓到感覺，但是還不夠穩定。今年的變化球也」

被恰恰點名是本季表現不錯的年輕選手之一，陳琥也透露，彭政閔常常在比賽有狀況時對他們信心喊話，「大部分是鼓勵的話，不過我還記得之前有一場我被Lamigo『back to back』的時候，他對我開了一個玩笑，讓我比較放鬆，如果都沒人跟我說話，我會一直陷在當下的情緒。」至於恰恰到底開了什麼玩笑，陳琥口風超緊、堅決不說。

(中時電子報)