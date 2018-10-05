中職》伯納、彭政閔點名好表現 陳琥謙虛笑道「假的啦」

中信兄弟陳琥一軍首個球季的好表現讓教練留下深刻印象。(資料照，鍾亞芳/攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中信兄弟儘管本季季後賽渺茫，但陣中不少年輕選手都有出色表現，其中20歲投手陳琥今年首度升上一軍，繳出3勝6敗、防禦率4.40的成績，不只讓教練伯納（Scott Budner ）印象深刻，連學長「恰恰」彭政閔也對他的表現點讚。

陳琥本季一軍26場出賽，14戰先發出賽，92局投球被擊出93支安打包含8發全壘打，投出83次三振、41次四壞保送，另有7次故意四壞保送與9次觸身球保送，失57分包含45責失分，3勝6敗1中繼點，自責分率4.40。

雖獲得教練及彭政閔的點名稱讚，但陳琥不斷謙虛笑說，「都是假的啦！」顯然認為自己本季還有不小的改善空間，「控球不太好，今年保送應該有50幾個吧。」根據官網紀錄，陳琥本季四壞球保送41次，若加上觸身球9次與故意四壞球保送7次則有57次。

談到本季自認有進步的地方，陳琥認為：「今年比較能控制自己的身體，去年遇到問題不知該如何修正，不過今年教練點一下就能抓到感覺，但是還不夠穩定。今年的變化球也」

被恰恰點名是本季表現不錯的年輕選手之一，陳琥也透露，彭政閔常常在比賽有狀況時對他們信心喊話，「大部分是鼓勵的話，不過我還記得之前有一場我被Lamigo『back to back』的時候，他對我開了一個玩笑，讓我比較放鬆，如果都沒人跟我說話，我會一直陷在當下的情緒。」至於恰恰到底開了什麼玩笑，陳琥口風超緊、堅決不說。

(中時電子報)

中職》Lamigo下半季封王在即 洪… 台北公開賽》觀眾大喊「我愛妳」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。