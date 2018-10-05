大法官不受理黨產條例釋憲 監委厲聲譴責

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司法院大法官第1482次會議，決定不受理監察院提出的黨產條例決議案。提案調查的監委劉德勳、仉桂美，對此發表措辭強烈的聲明稿，批評此舉嚴重侵害監察權，逾越權力分立界限，形同踐踏五權憲法、踐踏自己的尊嚴，喪失維護憲法的功能，應予譴責。

監委指出，世界各國監察制度以廣泛調查權行使，作為監察工作核心職權，並非僅為工具性權力，而是世界各國監察制度的核心基礎。在我國五權憲法結構下，作為最高監察機關具有保障人權功能，與其他各權相較，明定於憲法第95條與第96條，具有特別意義。司法院大法官依據憲法規定認為「行使調查權」該當於司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款所稱之「行使職權」，司法院大法官歷年解釋所承認，司法院院長翁岳生、大法官林紀東等法學碩儒向來也都贊同，從無爭議。然此次破天荒毀棄長期以來之憲政規範，踐踏五權憲法，背離機關忠誠義務。

監委表示，司法院大法官效忠對象是中華民國憲法而非其他任何黨派與個人，憲法第90條規定：「監察院為國家最高監察機關」與第171條規定：「法律與憲法牴觸者無效。法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之。」監察院作為最高監察機關發見「法律與憲法有無牴觸發生疑義」，咨請司法院解釋，此即五權憲法的真正意涵，司法院大法官違反憲法、大審法與憲政慣例，背離公務員服務法第1條所定憲法忠誠義務，值此釋憲70週年，自行踐踏司法院大法官尊嚴，社會自有公評。

監委表示，為確保五權憲法基本架構，就此次司法院大法官第1482次會議不受理決議案，侵害監察權部分聲請釋憲。

(中時 )

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