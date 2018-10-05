灃食夢想食驗室 打造下一代營養5餐計畫

2018年10月05日 19:20 中時電子報 綜合報導

孩子的參與，將成為改變未來的「營」響力，就從一周5餐的校園午餐開始，灃食公益飲食文化教育基金會（下稱灃食教育基金會）推動營養5餐計畫，打造「夢想食驗室」，讓國小學童學習均衡健康、美學品味、飲食知識、服務精神與感恩惜福五大課題，在餐桌上不只營養孩子的成長，更學會面對人生挑戰，成為改變未來的「營」響力。

為了推動「夢想食驗室」，灃食教育基金會的知名董事群，包括董事長姚仁祿與和碩科技董事長童子賢、知名作家侯文詠與社企流育成中心校長顏漏有等，邀請工業設計教父謝榮雅、新銳設計師王艾莉、知名亞洲料理金牌主廚林諾凡、日本料理研究家岡本愛以及薰衣草森林品牌主廚林奕成與主廚洪昭勝等料理職人共同參與，大力推進台灣飲食文化教育。

為讓與會人士感受千年飲食文化「箸」，記者會一開始特地挑戰每人的「筷子功」，有些人巧手持筷如囊中取物，有些卻是屢夾屢掉只能再接再厲。灃食教育基金會董事長姚仁祿表示：「在日本正確拿筷子是飲食教育的一部分，我與日本學童共桌吃營養午餐，從他們對待食物的慎重與進食禮儀，讓我扎扎實實上一堂餐桌上食育課，原來日本的營養午餐亦是學校教育的一環，不僅提供吃飽，還能教會孩子惜福感恩與用餐禮儀，這成為我推動「灃食夢想食驗室」的初衷。」

改變，就從每周在校園的5餐開始，融合現有的五育(德智體群美)，外加第六育-食育，將美學和知識的體驗融入營養午餐中，打造一個具有美感、美味及知識的飲食文化教育模組，未來灃食教育基金會將推出名廚營養午餐食譜、美感健康餐盤設計、打菜服裝設計競賽以及全台校廚大賽等等，讓每一餐都成為未來每一天的養分。

灃食夢想食驗室 教育部百校共響應

夢想食驗室的概念，由灃食教育基金會董事長姚仁祿與董事群登高一呼，邀請各領域領袖共同響應，包含食品科學專家、餐飲料理達人、空間美學職人、國際設計大師等夥伴加入。曾獲紅點設計大獎、IDEA工業設計傑出大獎等國際設計獎項的工業設計教父謝榮雅除出席活動之外，也搶先展示符合國小學童健康需求的「健康餐盤」，不僅具有美學設計思惟，透過刻度與分隔設計，讓孩子學習適量飲食。謝榮雅表示：「設計餐盤對我來說是個挑戰，因為要帶回家清洗所以必須得密封，還要小體積方便攜帶，更要讓小朋友看到就喜歡。」，

灃食基金會「夢想食驗室」營養5餐計畫，邀請料理職人運用新烹飪知識與技術出版校餐食譜，由左至右為名廚洪昭勝、薰衣草森林品牌主廚林奕成、亞洲料理金牌主廚林諾凡以及日本料理研究家岡本愛。

曾獲頒皇家藝術學院最優秀畢業生，致力推動美學教育的新銳設計師王艾莉則貫徹「不滿意的話，那就改變啊」的精神，透過設計飲食教育體驗場域，讓孩子除了能浸潤在清潔衛生、用餐禮儀與服務團隊的用餐體驗中，更能對每天的營養午餐產生期待感；身為孩子母親，同時也是亞洲最佳女廚師的陳嵐舒主廚攜手多位主廚共同合作推出適合孩子的夢幻營養午餐食譜，讓孩子透過營養5餐，提供身體所需的營養。

儘管不能到場，陳嵐舒仍錄製了一段影片，希望能在孩童不喜歡的食材中創造驚喜感，同時也讓孩童擁有正確享用食物的環境；灃食教育基金會也設計製作以食材家族為概念的食育教材，將這些知識規劃成主題式教學手冊與動畫影片，融合自然、語文、美術與觀察等融入學校課程教學，讓孩子在趣味中學習飲食知識，並在生活中落實透明與健康飲食。營養午餐用餐過程中的每一次學習，成就了孩子自信的未來，造就全新視野的人生。今年，灃食教育基金會與新北市教育局合作，攜手青潭國小與育德國小，成為首波示範校，導入營養5餐整體五大面向模組，期能做為台灣飲食教育創新的領頭羊。

多位主廚共同合作推出夢幻營養午餐食譜，透過營養5餐，提供孩子身體所需的營養。

近年大力推動飲食知識的教育部，也由國民及學前教育署前署長、現任教育部參事邱乾國與國民及學前教育署副署長戴淑芬親自出席記者會，並由邱乾國代表與灃食教育基金會董事長姚仁祿彼此交換營養5餐食育教材與國教署「三年百校」書包，代表雙方將合力推動校園飲食教育，將灃食夢想食驗室「營養5餐」計畫所打造的飲食教育模組，落實在「三年百校」計畫中，預計在民國110年底前在全台百座校園，構築出符合現代化健康飲食的「營養5餐」實踐場域，邱乾國表示，透過民間的力量，一起加入教育部午餐改善計畫，可以擴大社會參與度。

建構台灣良食島 校園食育起步走

灃食教育基金會自許是推動台灣良食島的志工，灃食夢想食驗室「營養5餐」計畫，規劃各式各樣的浸潤式體驗，讓學子不只在課桌上學習，亦將餐桌納入學校教育的一環，希望透過全人教育所涵蓋的德、智、體、群、美、食六育，從小奠定良好的飲食觀念，從營養5餐開始，改變未來的每一餐，影響不只是孩子的成長，還有未來的每一刻。

為擴大夢想食驗室「營養5餐」計畫的力量，灃食教育基金會也將開放「營養5餐食譜」，內容包括台灣在地食材創意料理、原住民族餐點、日式料理等…贈送予全台灣所有小學供使用，另外也有「食尚著裝」競賽活動，邀請知名設計師針對學生用餐使用之餐盤與打菜時的服裝進行美學創作，並透過舉辦公開競賽募集年輕設計師共同參與，為台灣的飲食文化教育注入創新思維與能量。

關於「營養5餐」計畫

營養5餐，在色香味的食物引領下，獲得豐富的五感經驗，讓孩子養成健全的身心，積累豐厚的人生滋味，灃食夢想食驗室精心規劃出5道料理，內容包括：

第一道「飲食知識」：製作主題性飲食教材、教案資源與影片，免費提供教育人員與民眾。

第二道「美學品味」：邀請設計師謝榮雅共創符合國小學童健康需求之可攜式分隔餐盤。

第三道「美味革新」：邀請料理職人們運用新烹飪知識與技術出版校餐食譜。

第四道「體現空間」：邀請設計師王艾莉打造校園Food Lab食育教室，透過各式體驗及學習，實踐飲食教育的真諦。

第五道「創意互動」：透過各式創新活動，邀請社會大眾共創營養5餐的無限可能｡

EX: 「食尚著裝設計競賽」全台徵件，廣邀新銳設計好手，共創學童打菜值班標準著裝及分隔式可攜餐盒。另外，也將透過全台校「校廚烹飪大賽」，相互交流激盪，為共同提升校園飲食文化而努力。

(中時電子報)