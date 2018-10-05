吳思賢披醫師袍圓夢 邵雨薇空降氣場爆表

2018年10月05日 19:27 中時 洪秀瑛

兩人互潑水。（東森提供）

吳思賢濕身。（東森提供）

吳思賢與邵雨薇。（東森提供）

台視、東森《愛的3.14159》劇情進展至2018年，大家都有了新發展，但從小一起長大的圓圓幫卻已不復從前。邵雨薇和吳思賢兩人分手後各自出國發展，與楊小黎的心結也還未解開，吳思賢也和陳大天因李婕而兄弟情誼生變，圓圓幫形同瓦解。圓圓幫四人在多年後都有了不同的生活，首先是邵雨薇以副總之姿成功歸來，吳思賢也成為醫生並和李婕交往。

吳思賢和陳大天在戲裡戲外是好友，劇中卻為了李婕鬧翻甚至互相潑水，陳大天還對吳思賢烙下狠話「不再是兄弟」。吳思賢笑說，為了能夠入戲，他們拍攝前都故意不說話培養情緒，「因為我們平常都會亂哈拉，所以開拍前要給彼此空間、不能太放鬆。而且我們還調整這場戲的節奏跟台詞，就怕情緒一斷掉反而會變得有點好笑了」。

陳大天對潑水戲印象最深刻，「其實這是導演現場突發奇想的，我們一聽立刻同意換成潑水的方式。小樂前前後後被潑了很多次，當時大家都超擔心他會感冒，喊卡就超快速換鏡位。但我反而是要一鏡到底，所以導演一直強調我們這場戲的默契配合很重要」，吳思賢不好意思的說「大天是一鏡到底的淋水鏡頭，因為我只要重來一次，他整個人都要去吹乾再重拍，但還好只NG一次」。

吳思賢則透露，這是他第一次演出醫生角色，且他真的曾經嚮往過當醫生。「因為除了我爸以外、我們家族如堂哥都是醫生，所以我從小也被家族這樣期待著。後來雖然我出道家裡也非常支持我，但我想我父母心裡多少會有點小遺憾，這次因為角色穿上了醫生袍也讓我感觸很深。」。

(中時 )