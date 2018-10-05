打敗蘋果！這個產業2018年品牌價值長超快

2018年10月05日 19:29 中時電子報 吳映璠

英國Interbrand公司4日公布2018年全球百大品牌，精品業打敗零售、電子、運動用品、金融業，以42%成長幅度榮登今年品牌價值成長最快的產業，其中義大利時裝品牌古馳（Gucci）成長幅度最大，達30%；連續六年蟬聯全球最佳品牌榜首的蘋果成長幅度則為16%。

據美國財經媒體《CNBC》報導，Interbrand日前公布2018年全球百大品牌報告，令人意外，精品業品牌價值成長幅度高達42%，打敗零售業的36%、電子業20%、運動用品業13%、金融服務業10%。

在九大精品品牌當中又以古馳成長幅度最快，達30%，使得品牌價值成長至129億美元；其次是路易威登（Louis Vuitton）成長23%，整體品牌價值上升至282億美元。

古馳今年表現相當亮眼，Interbrand指出古馳總裁兼執行長畢札利（Marco Bizzarri）及創意總監米凱萊（Alessandro Michele）找來年輕顧問組成「影子委員會」是致勝關鍵；另外路易威登3月找來設計師阿布隆（Virgil Abloh）當男裝藝術總監也為品牌注入年輕元素。

Interbrand指出精品業今年這麼成功，主要原因是能夠快速回應文化潮流，「他們設法讓品牌融入街頭文化，同一時間卻也能保持品牌原有的獨特性及原創性。」

據估計，路易威登2017年銷售額超過80億美元，古馳則約有62億美元。

2018年進入全球百大品牌的精品依序為路易威登、香奈兒（Chanel）、愛馬仕（Hermes）、古馳、卡地亞（Cartier）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）、克麗絲汀迪奧（Christian Dior）、Burberry、普拉達（PRADA）。

Interbrand每年都會依據品牌價值挑選出全球前100大品牌，衡量品牌價值的標準包括品牌在資本市場的表現、品牌名稱對消費者購買的影響力，以及品牌所能創造的忠誠度。

(中時電子報)