加深城市印象 台南十大文創意商品走進台北車站開賣

台南十大文創商品今年選出19件作品獲獎，市府同時也宣布將在台北車站設立販售據點。(曹婷婷攝)

友善列印
中時

邁入第8年的台南市十大創意商品徵選，歷年來，收取792件商品，共選出135件獲獎之作，不少文創好商品都在市場上受到消費者喜愛，今年選出19件文創商品獲獎，未來將在台北車站設立販售據點，不只幫文創業搭起平台，更透過文創商品行銷台南。

代理市長李孟諺說，台南文創精品首度以「林百貨」為品牌進駐北車，文化局長葉澤山表示，已在台北車站一樓大廳洽租2個展示專櫃，10月中旬裝潢，趕在10月底開幕，文創精品專櫃與台南在地企業合作經營，現階段租期為1年，除了台南文創商品外，也將作為行銷城市活動的固定駐點，擺置廣告看板。

李孟諺表示，台南人有一股追求卓越，堅持品味、不甘平凡的精神，例如近來文化局開發出孔子點心麵，翻玩讀書要「多用點心」，許多老街也可見民間自發性發揮創意經營新美街、正興街等，改變台灣為人詬病的「老街長得都一樣」窠臼。

葉澤山說，世界大城巴黎、倫敦或京都皆具備文創力，台南也如此，過去提到台南就聯想到小吃、古蹟，因此文創商品多由此發想，現在則開始連結如藺草編、瓷器等傳產工藝，這是所有設計工作者的功勞。

文創科表示，「台南十大創意商品」自2011年開辦至今，累計產生出135件具有深度行銷台南之美的商品，今年特別提高獎金，優勝及佳作獎項皆可在台南各古蹟景點販售，未來也將由文化局帶入各類國際性文創展覽中展出，期能吸引更多優質業者投入文創開發。

本屆優勝及佳作共19件得獎商品，由該局蒐藏展出外，其餘投件參賽並簽署同意捐贈的作品，將全數贈送伊甸基金會義賣募款。

(中時 )

灃食夢想食驗室 打造下一代營養5… 換季當心鬧肌荒！醫師傳授保養攻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。