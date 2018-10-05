加深城市印象 台南十大文創意商品走進台北車站開賣

2018年10月05日 19:40 中時 曹婷婷

邁入第8年的台南市十大創意商品徵選，歷年來，收取792件商品，共選出135件獲獎之作，不少文創好商品都在市場上受到消費者喜愛，今年選出19件文創商品獲獎，未來將在台北車站設立販售據點，不只幫文創業搭起平台，更透過文創商品行銷台南。

代理市長李孟諺說，台南文創精品首度以「林百貨」為品牌進駐北車，文化局長葉澤山表示，已在台北車站一樓大廳洽租2個展示專櫃，10月中旬裝潢，趕在10月底開幕，文創精品專櫃與台南在地企業合作經營，現階段租期為1年，除了台南文創商品外，也將作為行銷城市活動的固定駐點，擺置廣告看板。

李孟諺表示，台南人有一股追求卓越，堅持品味、不甘平凡的精神，例如近來文化局開發出孔子點心麵，翻玩讀書要「多用點心」，許多老街也可見民間自發性發揮創意經營新美街、正興街等，改變台灣為人詬病的「老街長得都一樣」窠臼。

葉澤山說，世界大城巴黎、倫敦或京都皆具備文創力，台南也如此，過去提到台南就聯想到小吃、古蹟，因此文創商品多由此發想，現在則開始連結如藺草編、瓷器等傳產工藝，這是所有設計工作者的功勞。

文創科表示，「台南十大創意商品」自2011年開辦至今，累計產生出135件具有深度行銷台南之美的商品，今年特別提高獎金，優勝及佳作獎項皆可在台南各古蹟景點販售，未來也將由文化局帶入各類國際性文創展覽中展出，期能吸引更多優質業者投入文創開發。

本屆優勝及佳作共19件得獎商品，由該局蒐藏展出外，其餘投件參賽並簽署同意捐贈的作品，將全數贈送伊甸基金會義賣募款。

(中時 )