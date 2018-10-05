呂秀蓮談金門未來：不能忘掉也不能放棄

前副總統呂秀蓮今天在金門的一項研討會表示，金門的未來也是台灣的未來，誰能掌握金門，就能掌握兩岸優勢，「千萬不能忘掉，也不能放棄金門！」（李金生攝）

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吉民立捐贈國史館出版的「吉星文先生日記」2冊給前副總統呂秀蓮。（李金生攝）
研討會出現一位「特別來賓」，他是日前捲入陳致中夜赴招待所事件的前金門縣環保局長蔡其雍（中）。（李金生攝）

10月5日是「823炮戰」結束60周年的紀念日，前副總統呂秀蓮今天在金門的一項研討會表示，金門的未來也是台灣的未來，誰能掌握金門，就能掌握兩岸優勢，「千萬不能忘掉，也不能放棄金門！」

由呂秀蓮擔任理事長的〈台灣民主太平洋聯盟〉與〈台灣戰略研究學會〉、〈金門大學國際暨大陸事務學系〉共同舉辦的「金門戰略角色：過去、現在、未來」研討會，今天在金大圖書館陳開蓉演講廳登場。

這也是呂秀蓮繼「823炮戰」60周年紀念日前夕，率團赴金門古寧頭和平紀念公園敲響和平鐘之後，再一次來到金門。

呂秀蓮說，「823炮戰」的炮火一直到10月5日夜才歇息，隔天中共解放軍宣布暫時停火，但金門民眾卻一直要等到1992年才結束軍管和終止戒嚴，她選擇在這一天再來到金門，是要回溯當年金門承受密集式炮火威脅的史實，也要向走過那段艱辛歲月的金門鄉親說一聲「大家辛苦了！」

呂秀蓮還提到，執政黨未能出席8月5日金廈通水儀式，在「823炮戰」60周年這麼重要的日子，也未派員參加，都讓她感到「慚愧」。

呂秀蓮強調，她期盼台灣能成為「東方瑞士」，計畫推動在2020年總統選舉時辦理「和平中立」公投，讓台灣成為像瑞士等國一樣的和平中立國家。

今天會中，在「823炮戰」殉國的金防部副司令官吉星文之子吉民立，專程與會捐贈國史館出版的「吉星文先生日記」2冊給呂秀蓮。

吉民立表示，這2本日記記載吉星文將軍從1949年到1957年的保台記錄，因為呂前副總統一直沒有忘記823,所以要與她分享這套書。

(中時 )

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