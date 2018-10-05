換季當心鬧肌荒！醫師傳授保養攻略

2018年10月05日 19:27 中時電子報 綜合報導

換季肌膚常發生緊繃發癢、乾燥脫皮、敏感泛紅、起疹子等狀況。

時序已過中秋，當溫度降低、空氣中的相對濕度減少，這時候肌膚就容易出狀況，像是緊繃發癢、乾燥脫皮、敏感泛紅，甚至是起疹子等等問題，實在讓人困擾。淨妍醫美集團蔡坤原醫師分享了保養祕訣，能有效減少氣候對肌膚健康的影響。

保濕就靠針功夫

換季最明顯的改變就是濕度降低，如果皮膚本身的滋潤度、保水度不足，就會造成皮脂膜保護力減弱，讓肌膚出現許多無法預期的狀況，而這些問題的根源都是因為肌膚保濕度消退，對此蔡坤原醫師表示，除了日常保濕之外，也可以藉由內含高濃度玻尿酸、膠原蛋白搭配的複合式真皮層注射治療，不僅可以幫助肌膚留住水分，並達到緊緻肌膚、淡化紋路等效果，為即將來臨的乾燥季節做好萬全準備。

雷射退散黑色素

由於地球暖化，帶來連續高溫，不僅臉上變黑好幾階，還多出許多曬斑。想讓肌膚恢復到夏日前的模樣，除了基本的防曬功夫不可少，若要加速斑點的代謝，蔡坤原醫師建議選擇極短脈衝的皮秒雷射，可以將黑色素徹底擊散；若想改善臉部黯沉、膚色不均，則可考慮不易造成傷口的脈衝光。這些相對溫和的光電治療不僅反黑率較低，術後亦可維持正常保養及上妝。

術後照顧心思巧

蔡坤原醫師也特別提醒，醫美療程後的兩週修復期內建議使用物理性防曬，並搭配不含皂鹼的產品做溫和清潔，如此可降低不舒服的情況發生。很多人以為適逢換季，肌膚小狀況一多就不適合進行醫美，其實針對不同的問題，只要聽取專業醫師的意見，選擇適合自己的療程，並搭配在家勤做修復保養，同時注意飲食作息，如此一來即使在難纏的換季期間，也可以讓膚況獲得明顯改善。

(中時電子報)