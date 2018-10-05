霍建華「對不起如懿」片場哭到崩潰手抖 嚇傻周迅

2018年10月05日 19:38 中時電子報 吳玫穎

被乾隆打巴掌，如懿含淚模樣令人心疼。(取自微博)

如懿心中的少年郎已不復見了。(本報系資料照)

霍建華自爆片場情緒失控，哭到不能自已。(影片自9:41開始)

霍建華在清宮劇《如懿傳》飾演乾隆皇帝，戲中他與周迅所飾演的「如懿」有一段青梅竹馬愛戀，不過隨著劇情越近尾聲，他也越來越有渣男之姿，還「家暴」周迅、為寒香見痛打如懿一巴掌，氣壞所有追劇觀眾。不過霍建華自己也不好受，他去年接受大陸節目《魯豫有約》訪問，坦言因入戲太深，對如懿充滿愧疚，在片場崩潰大哭，哭到手抖不停，不能自已。

霍建華去年受訪談《如懿傳》拍攝過程，稱拍戲從未像拍這檔戲一樣失控，原來他在戲中有一個橋段，是皇帝做了很多對不起如懿的事情，也自覺虧欠如懿，要拉下面子卻又不能太低聲下氣跟如懿示好，「知道妳受委屈了，很對不住妳，希望妳還是可以好好想想，我們再重新來過。」

但霍建華在詮釋這場戲時情緒徹底崩潰，一直哭著對如懿說這些話，「我其實不應該的…因為你是皇帝。因為我想著這9個月這一路上對這個女人的虧欠，我覺得她太可憐了，這女人太委屈了、太委屈了，真的太委屈了。」

霍建華入戲太深，已經變成是自己、而不是以皇帝身分在對如懿說這些話，哭得稀裡嘩啦的模樣讓周迅當場看傻，不停問「他怎麼了怎麼會這樣？」即便導演已經停機，依舊哭個不停，讓他事後回想起這種感覺也不禁直呼太奇妙了。

(中時電子報)