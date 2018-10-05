砸錢找謝金燕唱春酒 甯嘉科技涉吸金13億遭收押

2018年10月05日 19:54 中時 許哲瑗

甯嘉科技有限公司負責人曾甯嘉涉嫌以贈送百萬賓士車、招待國外旅遊為誘因，佯稱將投資蘋果、三星等新款手機，今年1月舉辦尾牙還找來「姐姐」謝金燕開唱，吸引民眾投資，自2014年起違法吸金13億餘元，新北地檢署今早（5日）依違反銀行法、詐欺等罪，向法院聲押禁見獲准。

檢調調查，甯嘉科技有限公司並未實際向主管機關設立登記，自2014年起，以投資即可贈送百萬賓士等名車、招待國外旅遊、每年最高280％利息為誘因，佯稱將投資蘋果、三星等新款手機買賣，豐厚獲利吸引不少民眾掏錢投資。

直到去年底，甯嘉科技開始付不出紅利，為避免投資人懷疑，還砸大錢請來黃子佼、謝金燕、翁立友、玖壹壹等大咖藝人出席尾牙和春酒。

自2014年至今，甯嘉科技初估違法吸金約13億餘元。

新北地檢署民生犯罪專組檢察官賴建如昨指揮法務部調查局新北市調查處，兵分五路搜索曾嫌位於蘆洲區辦公室，查扣交易資料、帳戶存摺、電磁紀錄等物證，約詢被告和和證人共7人到案。

經漏夜訊問後，檢方以涉嫌違反銀行法、詐欺罪嫌重大，且有勾串、逃亡之虞，向法院聲押禁見33歲曾甯嘉獲准。

曾擔任幹部的李姓同居男友、曾姊訊後則各以20萬元交保。

(中時 )