新光三越南西週年慶爆棚 9大採買攻略揭曉

2018年10月05日 20:04 工商 劉馥瑜

SKII 活膚青春組。圖／業者提供

雅詩蘭黛 超級精華發燒組。圖／業者提供

BOBBI BROWN淨顏保濕人氣組。圖／業者提供

飛利浦空氣清淨機。圖／業者提供

新光三越台北南西店週年慶邁入第2天，買氣強強滾！業者表示，每逢週年慶必搶的SKll特惠組，經典不敗「SK-II青春亮采組」週慶首日10分鐘內全數完售，每逢週慶必定爆櫃的KIEHLS金盞花植物精華化妝水250ml，300瓶也完售；另ESTEE LAUDER小棕瓶「超級精華發燒組」、LANCOME「超活性亮眼精粹組」100組也都完售。今年整體保養品買氣大增，首二日可望銷售千瓶。

從南西首二日週慶中觀察今年大家都在買什麼？業者指出，有以下9大概念趨勢作為採買攻略：

一、 蘋果概念果粉注意。

週慶期間必入手的3C，搭上貴賓卡獨享名品單櫃/大家電區/法雅客+﹝i﹞Store滿萬送仟的優惠超吸金！首二日三館I-STORE及一館9F法雅客出現滿滿排隊人潮，iphone8因降價，加上滿萬送千優惠，熱賣近400支，iphoneXS/XSMAX新品也可獲得銀行禮及集點，熱賣300支！

二、 美食排隊概念。

搶先在週年慶前開幕的三館美食，湧進大量人潮，老鼎旺銷魂麵開店便造成轟動，想要吃到功夫麵須排隊等上20分鐘，B1F美食街的Matsuya更是從B1F排到了1F，7F祥富水產從7F排到5F，可見台北南西店食力堅強，週慶採買之餘，也可朝聖一下最夯最新美食。

三、 降溫概念。

10月份氣溫驟降，家用品被胎商品成長50%，寬庭推出的美容蠶絲被特價3,980原價19,900折扣直逼2折，限量50組開店5分鐘銷售一空，品牌持續追加貨量因應搶購熱潮，另外，皇室羽絨被、威爾斯羊毛被特惠組下殺折扣2折起，各品牌被胎合計總銷量已超過500件。

四、 環境清淨抗空污概念。

家電買氣夯，空氣清淨機首日銷量突破300台，其中，又以南西獨家商品銷售最佳，包括飛利浦空氣清淨機加贈直立式吸塵器，首日銷量已突破50台；DYSON三合一冷暖空氣清淨機HP00南西獨家價16,888元，限量30組開店後5分鐘內銷售一空，品牌追加50組全數售完，另，DYSON今年強打新品吸塵器V10話題夯品，銷量衝破100台。

五、 優質家電品牌概念。

SONY 55吋4K電視、日立日本原裝擺動式溫水尼加拉飛瀑滾筒洗脫烘衣機、日立日本原裝變頻六門冰箱也各日賣出20台好成績。

六、 頂級保養概念。

頂級保養品價格高，價差高，週慶期間一年一度九折優惠，再加上滿2,000送200最划算！手刀搶購夯品SKII青春露首二日狂銷7,500瓶，E.L.特潤修復露突破3,500瓶，LANCOME超進化肌因賦活露也賣出2,000瓶，可見吸客力驚人。

七、 美妝明星商品概念。

美妝必搶明星商品，如發燒貨SKII青春露特惠組熱銷400組、E.L.粉底液組賣出300組、E.L.特潤超導修護露組100組、SHISEDO紅妍夢露組100組、shu uemura植物精萃潔顏油組100組，超人氣明星化妝品在週年慶配上化妝品區買2,000送200，這樣買最划算！

八、 復古概念。

復古造型當道，潮人現今最熱門的穿搭單品老爹鞋，也熱賣超過300雙！

九、 團購概念。

團購熱門商品，例如超巿黑豆桑醬油箱購突破200組、FEES 5瓶組熱賣1000組，想要揪團搶好康，就趁現在。

(工商 )