台中》面對藍營栽贓造謠 林佳龍將提告以端正選風

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中時電子報
/綜合報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營頻打負面選戰，繼昨日在網路上大量刊登負面廣告，今日更透過國民黨立院黨團舉行記者會，抹黑林佳龍市長賄選，甚至請來過去屢發爭議的前法務部長羅瑩雪出面栽贓。對此，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅立委表示，林市長關心偏鄉、勤走基層，國民黨陣營不願也不用心勤走基層，反而硬要將市長後援會的聚會拗成賄選餐會，林市長將提告相關抹黑者，盼透過司法端正選風。

國民黨近日狂打負面選戰，透過烏龍爆料頻出抹黑奧步，張廖萬堅表示，盧秀燕選舉之初自稱無黨產奧援，現卻在網路上大買抹黑廣告誣指林市長賄選，也不願提出建設台中的具體政見，可見國民黨不僅無心提升選舉文化，甚至自甘墮落向下沉淪，「台中正在持續的進步，但盧秀燕必會被市民留在原地。」

張廖萬堅表示，盧秀燕團隊每日都找不一樣的人，利用已被證實是烏龍的爆料，一而再、再而三誣指林市長涉嫌賄選，企圖藉此刷存在感。羅前部長過去曾在國會監聽案及肯亞台人遣中案時，屢發指揮辦案、未審先判、甚至漠視人權等言行爭議，這次又再度出面，足證國民黨出盡奧步，無所不用其極。

張廖萬堅重申，梨山的活動僅是單純的後援會活動，所有出席成員都是後援會成員，且皆有名冊與簽名，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長為受邀參加，盧陣營就算請全黨之力企圖「眾口抹黑」，但仍無法改變「烏龍爆料」的本質。

張廖萬堅強調，請客送禮綁樁是國民黨在選舉上慣用的方法，請該黨不要因自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣，林市長並沒有為選舉送禮或請客，遺憾盧陣營因為提不出市政願景與具體政見，卻寧可將選舉資源，用來大買網路廣告抹黑與毀謗林市長。

(中時電子報)

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