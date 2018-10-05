台北公開賽》觀眾大喊「我愛妳」 戴資穎輕鬆進4強

戴資穎以直落2輕取宋碩芸，挺進台北公開賽女單4強。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
戴資穎輕鬆獲勝，比賽中擦汗的表情卻相當可愛。（李弘斌攝）

「世界球后」戴資穎5日在台北羽球公開賽女單8強，碰上自家台灣好手宋碩芸，過程沒有耗費太多力氣，只打25分鐘就以21比6、21比14輕鬆勝出，將與擊敗白馭珀的馬來西亞女將謝抒芽拚搶周日的決賽門票。

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儘管本次台北公開賽欠缺國外A咖壓陣，但有小戴就足以讓觀眾瘋狂。在小戴對宋碩芸的8強賽中，有觀眾大喊：「小戴我愛妳！」接著「我也愛妳」、「大家都愛妳」、「我最愛妳」，沒有套招卻像接龍一樣流暢，讓現場粉絲哈哈大笑，成為看小戴比賽的另一種樂趣。

「當然有聽到啊，也謝謝他們這麼愛我，」小戴賽後說，雖然聽到球迷的可愛呼喊，她還是得努力專注在比賽中，「我（今天）沒有偷笑，不過如果真的很好笑，想笑就笑吧！」

戴資穎表示，前幾天困擾她的台北小巨蛋空調問題，今天已經適應許多，也能有效控制失誤。倒是連兩場對上自家同胞，小戴坦承「打外國球員還是比較自在一點」，而去年因病缺陣，今年重返台北公開賽，小戴說：「我狀況一般般，還可以接受，就用比賽調整，當作訓練。」

小戴將在4強遭遇世界排名37的謝抒芽，兩人過去4度對戰全由小戴勝出，包括今年在馬來西亞大師賽、馬來西亞公開賽與日本公開賽的3連勝，而過去4次交手中，也只有今年初在馬來西亞大師賽打滿3局，加上明天有地主球迷相挺，小戴贏面很大。

(中時電子報)

戴資穎在比賽中專注發球。（李弘斌攝）
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