不理川普威脅 印度與俄簽約購入S-400防空系統

2018年10月05日 19:56 中時電子報 盧伯華

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯與印度兩國於10月5日由俄總統普丁與印度總理莫迪簽署了供應S-400「凱旋」防空導彈系統的合同。

報導說，克里姆林宮早先已指出，雙方計劃簽署對印度供應S-400防空導彈系統5個團的合同，交易額超過50億美元。

報導表示，普丁與莫迪2016年10月份在果阿(Goa)會晤時達成一致，對採購「凱旋」S-400防空反導系統和11356型護衛艦達成協議。

報俄聯邦軍事技術合作局副局長德羅若夫(Vladimir Drozhzhov )曾表示，莫斯科希望在2018年簽署S-400防空導彈系統合同，一旦簽署，印度將成為繼中國和土耳其後該系統的第3個海外買家。

S-400「凱旋」是俄羅斯最新的遠程防空導彈系統。用於防禦戰機、巡航導彈和彈道導彈，也包括中程導彈，並能用於打擊地面目標。其射程達400公里，可以擊毀30公里高度之內的目標。系統於2007年起列裝俄軍。

美國總統川普曾以《制裁反擊美國敵人法案》威脅印度，希望他們不要向俄羅斯購入軍火。不過俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所（IMEMO）專家沃洛金認為，美國不會對印度因購買S-400而對印進行嚴厲制裁，因為美國也向印度出售武器，並不希望失去印度市場。

(中時電子報)