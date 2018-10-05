沒頭沒腦要林佳龍道歉 林競選總部：羅智強應多關心台北巿政

2018年10月05日 19:54 中時電子報 綜合報導

針對台北巿議員參選人羅智強重提2007年入聯公投，沒頭沒腦要「當時民進黨秘書長林佳龍出來下跪、道歉」。林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，羅智強在臉書轉貼國民黨偽造2007入聯公投不合格率高達54%，經中選會打臉入聯公投不合格率事實上不到兩成，羅智強才應該為自己轉貼國民黨造假資訊道歉！林尚賢也呼籲，羅智強要選台北巿議員，應該好好關心台北巿政才是。

對於國民黨發言人洪孟楷昨（4）日指民進黨2007年所提入聯公投案有272萬份連署書、並非中選會公告的156萬份，指民進黨公投案連署不合格率高。民進黨發言人鄭運鵬重申，公投法修法前，公投連署門檻非常高，但當時民進黨嚴守公投法規定，也為避免戶政機關查證負擔過重，以及影印造冊成本增加，最後並未將272萬份連署全數送中選會，呼籲國民黨為大量往生者連署道歉反省，不要再硬拗。

林尚賢也說，對於國民黨台中巿長參選人盧秀燕的反空污公投出現「死亡連署」等造假行為，中選會及民進黨立委段宜康均已提告，而國民黨及盧陣營居然不知反省，還持續造假民進黨2007年入聯公投等提案不合格率，企圖轉移盧秀燕的「死亡連署」的焦點，而羅智強也為了選舉，不惜淪為造假的幫凶，呼籲羅智強應該好好關心台北巿政才是。

(中時電子報)