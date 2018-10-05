吸引北海道民眾到台中！台中市溫泉觀光國際交流再添新夥伴

2018年10月05日 20:02 中時 盧金足

台中市府促溫泉觀光國際交流，與北海道奠定實質合作基礎，市府觀旅局長陳盛山（中）盼推動觀光資源共享、合作互惠及國際交流，吸引北海道民眾到台中。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市政府觀光旅遊局促成台中市國際觀光發展協會、台中市溫泉觀光協會，分別與日本北海道登別市國際觀光會展協會簽署「觀光友好交流合作協定」及「溫泉觀光友好交流合作協定」，推動觀光資源共享、合作互惠及國際交流，期盼吸引北海道民眾到台中，為雙方觀光產業發展再創契機。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲5日分別與日本北海道登別市一般社團法人登別國際觀光會展協會會長唐神昌子，簽署「觀光友好交流合作協定」及「溫泉觀光友好交流合作協定」。

觀旅局長陳盛山指出，台灣與日本遊客雙方互訪人次每年高達620萬人次以上，預期2020年台日雙方互訪將超過700萬人次，北海道是熱門旅遊勝地，冬天白色雪國景致，夏季涼爽宜人，吸引許多台灣遊客前往觀光。

登別市以溫泉觀光聞名，每年8月舉辦「溫泉地獄祭」，從1964年舉辦至今邁入第53年，感謝台中市阿秋餐飲事業集團董事長廖豐民引薦，簽署兩個城市民間觀光友好交流與合作協定。

市府希望雙方未來透過政府及民間力量，宣傳「2018台中世界花卉博覽會」及「台中與北海道新千歲機場直飛」的行銷議題，進一步促進觀光發展實質交流，吸引北海道的民眾來訪台中。

台中市和北海道發展相似，同樣物產豐饒、以糕餅之鄉著名

，透過締結為姊妹湯，從溫泉觀光發展開始，期盼深化踩舞等慶典活動、主題旅遊、文化教育、經濟農業等交流，並可進一步推動「台中與北海道新千歲機場直飛」等議題發展，吸引北海道民眾來訪台中。

登別國際觀光會展協會會長唐神昌子表示，上個月日本北海道遭逢大地震，登別市除了停電以外，沒有任何災害發生，登別溫泉的住宿設施及各商店都正常營業，一切運作正常，歡迎台灣民眾前往觀光旅遊。

(中時 )