台24歲金主找黑幫成立詐騙機房 專騙「淘寶」購物陸人

陳嫌利用豪宅的視聽室充當電信詐騙機房，專詐大陸民眾。(林郁平翻攝)

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3名嫌犯見警上門，情急之下從2樓跳下逃逸，仍被警方制伏逮捕。(林郁平翻攝)
嫌犯手機中有大批人民幣的炫富照，警方懷疑是詐騙贓款，正擴大追查中。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第四大隊今年4月接獲線報，指桃園地區有幫派分子組成電信詐欺集團，在桃園地區流竄。檢警經過半年追查，3日出動除暴特勤隊員至桃園大園一處透天豪宅進行攻堅，將陳姓主嫌等7人逮捕到案，發現其中2嫌分別具有天道盟太陽會及四海幫海壢堂背景。

專案小組發現，24歲陳嫌不定時更換詐騙機房位址，以躲避警方查緝，日前掌握該機房轉移至大園區一處高級透天厝，並發現陳嫌曾購買便當至該處，且現場窗簾緊閉，十分可疑，研判即是詐騙機房。

專案小組3日持搜索票執行，由刑事局除暴特勤隊由頂樓破窗攻堅，迅速控制現場，當場查獲莊姓男子等2人，另有3名嫌犯從2樓跳窗逃逸，但仍被警方在1樓中庭及後方菜園制伏逮捕。現場查扣到手機15支、筆電2台、教戰守則、被害人名單、網路分享器、對講機、碎紙機、印表機、筆記本等贓證物。

陳嫌坦承，出資百萬元成立詐騙機房，購買大陸民眾個資後，以被害人在淘寶購物為由，因作業人員不慎將資料建檔錯誤成批發商，每個月需付人民幣500元，一定要至ATM解除分期付款業務，要求被害人依指示至ATM操作，將款項轉入人頭帳戶。

警方調查，該集團從9月迄今，每名話務嫌犯每天撥打150通詐騙電話，每天都會刪除詐騙紀錄及電磁紀錄，初估大陸被害人數約有40人。全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。

(中時 )

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