家居迎戰周慶 價格下殺5折起

LOTUS日式主廚刀7吋＋中式菜刀7吋＋環保抗菌砧板(灰底小)＋Brabantia粉彩刀座 原價6

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中時
吳娮翎
240元 特價3
880元 (限量50組)。（旺代提供）
Noritake繽紛世界點心盤2入、咖啡對杯，任1組原價4320元，特價3240元。（旺代提供）
比利時BergHOFF亮彩多功能鍋、白方形平底鍋24CM、不沾無洞煎匙，原價3950元，特價2280元，限量50組。（旺代提供）
達芬奇全牛皮單椅（橙）91x97x100公分，原價2萬6500元，特價2萬1200元。（HOLA提供）

百貨周慶第2波強勢登場，家用品龍頭旺代企業旗下10大品牌祭出超殺優惠，周慶期間全面8折，消費滿5000元則有65折起的優惠，HOLA特力和樂則鎖定家居市場，推出周邊小物，創造生活風格品味，Crate and Barrel採用主題方式，推出每月限定商品。

旺代旗下包括LOTUS水晶、樂德鍋、日本Noritake、OKURA皇室御用瓷器、德國Nachtmann水晶、瑞典Orrefors、KOSTA BODA水晶、比利時BergHOFF餐廚精品、德國LAFER鍋具、荷蘭Brabantia環保桶精品都在特惠之列。日本Noritake瓷器生產許多金邊描繪及華麗花樣的餐具，咖啡對杯搭配2入點心盤22公分，周年慶超值62折，德國Nachtmann水晶杯則推出高地彩色威士忌杯，超值5折吸引消費者入手。

HOLA特力和樂則推出2018家具新品，除家具區商品全面8折外，也首度於新品期祭出低門檻現折回饋，即日起至31日家具商品全面滿5000元現折1000元，另外HOLA提供居家佈置設計師免費諮詢服務，在品項上也大幅增加多樣性。

迎接秋冬各式節慶與聚會的到來，同時也是贈禮需求的高峰，Crate and Barrel規劃「主題贈禮選品區」， 每兩個月蒐羅最貼合主題的精選商品，提供豐富而獨幟的品味贈禮選擇，即日起更於台北微風信義和台中大遠百兩家門市提供免費的品牌紙盒包裝，為祝福綁上緞帶，並噴上結合苦橙葉清新調性與溫暖木質琥珀氣息的品牌專屬香氛， 為迎接新季節，本月精選沖泡咖啡茶的用具和品飲暖飲的周邊商品，和為空間點燃溫馨暖意的裝飾燭台和蠟燭，11月則會以節慶為主題推出周邊商品。

(中時 )

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