女控男網友「媽媽」性侵 男辯自己太粗魯遭報復

2018年10月05日 20:19 中時 陳淑芬

女子玩網路遊戲與王姓男子相識2年，交情不錯暱稱他為「媽媽」，女網友剛與男友分手出外散心，兩人相約見面，到他中市租住處喝酒，女網友控告王男不理她抵抗拒絕強制性侵，她躲到廁所反鎖，還要強行撬門，她趁隙逃走向警報案。王男否認性侵，稱兩人是情投意合，只因他過程中弄痛對方才遭報復。台中地院依強制性交罪判處有期徒刑5年。

判決書指出，女網友因王男的姓名與她母親相似，都暱稱他為「媽媽」。女網友原與男友同住高雄，因分手要搬回台北，王男約她到台中見面，女網友在 104年7月間某日搭車南下凌晨抵台中，王男騎機車載她去買消夜及酒，回王男租住處。

女網友指控兩人看電視聊天到清晨，王男不顧她腳踢、咬臂抵抗拒絕，強行脫衣性侵，女網友趁隙逃到廁所反鎖，王男還企圖撞門企圖撬開門，女網友關廁所內半小時，等候門外沒動靜後出來，王男又衝過去要求「進一步」，女網友直稱「不要」、「我很害怕」等語哀求，伺機逃出，並與綽號「頭目」友人透過網路告知遭強制性侵後，向警方報案。

事後，在兩人的Line通訊對話內容，女網友多次氣憤質問：「不覺得過份嘛？我都求你不要了」、「我一點意願都沒有」；王男才回答：「我知道我的錯」、「對不起」及「我太衝動了」等語。

而王男辯稱，兩人是合意性交，女網友是自行脫衣，僅因他在過程粗魯不慎弄痛對方，導致不悅報復。

台中地院法官審酌王男知道女網友心情低落假意安慰，為滿足私慾強制性交，且矢口否認犯行，誣指對方挾怨報復，犯後態度不佳，依強制性交罪判徒刑5年，全案仍可上訴。

(中時 )