「大龜頭讓妳爽」男子發恐嚇鹹濕簡訊被訴

男子追心儀女子不成，發恐嚇淫穢簡訊被起訴。（示意圖/達志影像）

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中時

高姓男子在臉書結識賴姓女子後想要追求交往遭拒，於是打電話恐嚇賴女要對她兒子不利，被台北地方法院判處拘役40天、緩刑2年，不料，高某並未悔改，繼續發送「大龜頭讓妳爽…」等淫言穢語簡訊給賴女，台北地檢署偵查後，依恐嚇危害安全罪起訴高某。

26歲的高男於2016年在臉書社群結識賴姓女子，高男想追求賴女卻遭拒絕，於是打電話恐嚇賴女「我用軟的跟你講喔，不要逼我用硬的，你不要逼我把你兒子抓出來，我不會對你兒子怎麼樣，懂了我的意思嗎」、「我不管妳，我要抓妳兒子下水」，賴女提告經北檢起訴，高男被北院判處拘役40天、緩刑2年。

不料，高男在緩刑期間仍不安分，今年1月上旬連續5天利用吳姓男子申辦的手機門號，指名道姓發送「想要做愛打砲嗎？我會讓妳很爽喔，明天晚上等我，我會用我的大龜頭讓妳爽…我好想要妳喔」、「妳當我不知道妳換臉書了…我好想跟妳做愛愛，我想妳的肉體欸，請妳晚上洗香香等我喔…」、「我知道妳住在台北市…，我跟蹤妳很久了，洗香香等我做愛愛喔」等淫穢的恐嚇簡訊給賴女，被賴女再次報警提告。

高男到案後辯稱沒有發送簡訊的手機門號，且不知賴女的手機號碼，也沒有傳送恐嚇簡訊給賴女。不過，檢察官傳喚手機持有人吳某等證人，並調閱通聯紀錄，再參照高男前案中撥打的手機，就是賴女沒有更換的號碼，顯然是狡辯，於是依恐嚇危害安全罪起訴高某。

(中時 )

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