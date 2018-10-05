潤娥光棍節來台粉絲不孤單 梁耀燮及龍俊亨接力開唱

2018年10月05日 20:10 中時 李承陽

潤娥將在光棍節陪伴粉絲。(藝凱娛樂提供)

韓國女子天團「少女時代」成員潤娥將在11月11日光棍節，於台北國際會議中心舉辦個人見面會「YOONA FANMEETING TOUR, So Wonderful Day #Story_1 in TAIPEI」。這一次巡迴見面會從首爾開跑，在曼谷、東京、大阪、香港及新加坡舉行，讓粉絲SONE們見識到潤娥多樣的魅力，台北站也是這場巡迴見面會的最後一站。

今年年初播出的韓國綜藝節目《孝利家民宿2》，潤娥在李孝利以及其丈夫李尚順的濟州島民宿當打工小妹時，所贈送的鬆餅機在節目一播出之後立刻成為超級搶手商品，節目才播出兩個禮拜銷售量就暴增40倍，做鬆餅時的所需材料，播出當月的銷售量更成長117%。「潤娥鬆餅機」引起爆發性的潮流，再次證明這位銷售天后的影響力及人氣。

韓團Highlight成員梁耀燮及龍俊亨也要在11月17日接力在台灣舉辦告別迷你演唱會，專程獻聲給台灣的粉絲Light們，所以這次演唱會可說是他們入伍前在台灣的最後一唱。

有別於全員合唱，本場演唱以兩人形式開唱，可以讓歌迷更專心感受到兩人的歌唱實力及才華，而且預計將會有很多平常難得聽見的solo歌曲。

潤娥台北見面會「YOONA FANMEETING TOUR, So Wonderful Day #Story_1 in TAIPEI」預定10月13日中午12點於KKTIX全面開賣，票價為新台幣4800、3900、2900、2200元。

梁耀燮及龍俊亨「2018 Yong JunHyung &Yang Yoseop Mini Concert in Taipei」門票將在10月7日於KKTIX及全家便利商店同步開賣，票價為新台幣4800、3800、2800，身障席2400元。

(中時 )