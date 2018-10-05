不用出國也能賞藝術饗宴 南瀛國際藝術節錯過再等700天

2018年10月05日 20:20 中時 曹婷婷

台南市政府今天於大億麗緻酒店隆重邀請已抵台的16組國際團隊全員出席，氣氛熱烈。(曹婷婷攝)

史上歷史最悠久的國際民俗藝術盛事，2年一度的「南瀛國際民俗藝術節」，6日正式登場，來自4大洲16國共22組國際團隊陸續抵台，迫不及待帶給市民豐富、精彩的世界民俗藝術饗宴，文化局喊出，錯過再等700天，希望全國民眾把握良機前進台南欣賞這場難得的藝術饗宴。

第11屆「南瀛國際民俗藝術節」6日至14日登場，從1996年辦理迄今，長達22年，堪稱為全台最長壽、亦是唯一以保存無形文化資產為宗旨而推廣的國際民俗表演藝術交流盛會。

地主、台南市政府今天於大億麗緻酒店隆重邀請已抵台的16組國際團隊全員出席，副市長張紹源致贈「金獅面具」，包括俄羅斯、塞爾維亞、紐西蘭及捷克等4組國際團隊，更早一步於4日晚間已搶先於台南大遠百及南紡購物中心登場演出，為本屆國際民俗藝術節暖場。

本屆表演團對陣容堅強，越南「騰海水木偶劇團」為目前備受推崇的16個越南水木偶劇團之一，他們將於台南文化中心帶來具獨特代表性的民俗技藝「水上木偶戲」，考量道具成本，將酌收少許演出費用，這也是民藝節歷年難得的收費節目。

另外，曾於民藝節帶來精湛演出的印尼卡都里斯提瓦舞團Gantari Gita Khatulistiwa (GGK)、俄羅斯德魯日巴典範舞團DRUZHBA等，都將再次登場，其餘20組國際團隊，則清一色是首度來到台南參與盛會！

為突顯文化交流的廣度及深度，市府排除萬難邀請日本藝陣來台，促成前所未見的台日藝陣合陣。「東北鹿舞」邂逅「七股白鶴」，「石見神樂」重頭戲－殺蛇橋段則對上在地經典「馴服金獅」，可說是絕無僅有的一期一會，日本藝陣團隊也將造訪各地宮廟、社區及學校，舉行「交陪工作坊」。

明天下午開幕前，主辦單位將安排國際團隊於新營市區進行踩街，晚間則於南瀛綠都心舉行開幕晚會，為「2018南瀛國際民俗藝術節」揭開序幕。9天活動期間除每天晚上7點半於主場地新營南瀛綠都心皆有表演節目外，更將巡迴全市21區，推出共34場華麗精湛的國際演出，讓市民不用出國也能享受國際藝術饗宴。

(中時 )