台北羽球賽》周天成振臂狂吼 逆轉勝挺進男單4強

2018年10月05日 20:24 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

周天成在首局後來居上，拿下關鍵分後忘情振臂狂吼。（李弘斌攝）

台北羽球公開賽5日進行男單8強賽，「台灣一哥」周天成碰上世界排名54的香港好手李卓耀，首局扭轉9分落後頹勢，讓他激情振臂怒吼，反以21比19、21比7直落2勝出，挺進男單4強，距離台北公開賽3連霸只剩最後兩步。

其實周天成的大動作吼叫，也是被對手不斷握拳吶喊給逼出來的，「他的反應反而激起我鬥志，我有經驗但也要有衝勁，所以第1局拿下之後才會有那個動作，激勵自己。」

周天成伸長右手攔下對手殺球。（李弘斌攝）

小天首局被李卓耀的快打節奏打亂陣腳，尤其技術暫停後讓對手連得6分，一度以8比17落後。但小天立刻穩住陣腳，以一波9比0攻勢追平，接著幾度積極攻擊得手後，包括首局在網前拿下局點，小天都激情握拳狂吼。雙方氣勢就此逆轉，次局李卓耀只拿7分。

小天賽後表示，由於對手年輕速度快，一開始的突襲很有效果，他還沒適應對方的快球速，後面才慢慢找機會攻擊，1分1分追，「第2局他可能體力下滑，比數才會有差距。」

周天成將與世界排名60的馬來西亞李梓嘉拚搶決賽門票，兩人過去只交手過一次，正巧也是去年台北公開賽的4強準決賽，當時小天力戰3局勝出。

(中時電子報)