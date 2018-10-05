阿嬤要馬英九再選總統 馬前總統說「謝謝」

2018年10月05日 21:04 中時 廖素慧

前總統馬英九陪同國民黨提名市長參選人黃敏惠及黨籍議員參選人掃街拜票。（廖素慧攝）

楊姓婦人送母親手編火籠給前總統馬英九。（廖素慧攝）

前總統馬英九5日晚上陪國民黨提名的嘉義市長參選人黃敏惠到文化路夜市掃街拜票，沿途民眾夾道簇擁，搶著跟他拍照、索取簽名，還有粉絲送母親生前親手編製的火籠，人氣翻轉爆夯，還有阿嬤勸進他「再選總統」，馬英九笑說「謝謝關心」。

馬英九陪黃敏惠從垂楊路文化路口一路往北掃街，民眾夾道簇擁，爭相與他握手、拍照，還有阿嬤鼓吹他「再出來選總統」，馬英九淡定笑笑回應「謝謝關心」。

媒體詢問他對嘉義市長的選情評估？馬英九說，嘉義市長的選情十分緊繃，但黃敏惠執政9年任期做到清廉勤政愛民，政績受到肯定，今年823大淹水，嘉義市算平安，就是以前地方與中央共同治水的成果，國民黨努力再努力，拚勝選是大有機會。

馬英九說，他當2任總統期間2次選舉國民黨選舉都輸了，他身為總統及黨主席要負很大責任，這次只要有時間、有參選人請他輔選，他一定盡量去站台輔選。

婦人楊素宇特地帶來幾年前與馬英九的合照、母親楊容親手編製的火籠送給馬前總統，她說，母親去年往生，她的心願就是要將火籠送馬前總統，總算完成母親的遺願。

(中時 )