劉以豪、陳意涵釜山影展獲亞洲之星獎 全英文致詞不怯場

2018年10月05日 20:26 中時 潘鈺楨

劉以豪榮獲「Face of Asia Award」大獎。（翻攝自kookie）

電影《比悲傷更悲傷的故事》劇組5日晚間出席釜山影展的亞洲之星大賞頒獎典禮，兩位主演劉以豪、陳意涵榮獲「Face of Asia Award」大獎。身穿白色平口禮服的陳意涵優雅現身，絲毫看不出孕味，在頒獎典禮前表示：「心情很好，既緊張又期待！」劉以豪則回應：「今天在頒獎典禮全講英文，希望不要忘詞！能夠得獎非常榮幸，上一次《帶我去月球》的時候，就很希望能來釜山，想不到今天就很像做夢一樣實現了。最希望後天首映颱風不要來！」

兩人在典禮現場全英文致詞絲毫不怯場，劉以豪還以流利韓文開場和現場嘉賓致意，感謝所有粉絲及工作人員，並希望能再帶來更多更好的作品。《比悲傷更悲傷的故事》入選亞洲最大影展之一的釜山國際影展，將在影展年度最具指標性的「Open Cinema」單元展開世界首映，日前劉以豪、陳庭妮率先抵達釜山，劉以豪一抵達釜山機場便引起粉絲轟動，甚至有粉絲特別坐火車專程來接機。4日晚間劇組登影展開幕式紅毯，粉絲熱烈歡迎，陳庭妮感動回應：「再次來到釜山影展，很感動！這會是我美好的回憶。」

日前大會公佈期待排行磅，電影以5815票的超高人氣空降期待榜的第一名，5000張票券5分鐘即刻秒殺，電影將於7日晚間世界首映。

《比悲傷更悲傷的故事》，改編自韓國爆紅電影《比悲傷更悲傷的故事》，是台灣近十年來首部翻拍韓國賣座片的電影作品。韓版《比悲傷更悲傷的故事》2009年上映時，票房突破354.1萬美金（台幣約1.05億）。故事敘述張哲凱（K）和宋媛媛（Cream）兩人自高中失去家人後就成為彼此最親密的朋友、唯一的家人，他們相愛相依，卻不是戀人，只因K不定時復發的疾病讓他不敢承諾！為了讓Cream擁有他給不起的幸福，他決定隱瞞病情，擅自為心愛的人找到其他可以託付一生的對象。與其自私為對方規劃幸福，何不奮不顧身勇敢愛一次？《比悲傷更悲傷的故事》11月30日在台上映。

(中時 )