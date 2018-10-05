哈哈來台享受巨星待遇 金鍾國擔心他迷失

2018年10月05日 20:32 時報周刊 張毓琪

哈哈與劉以豪有私交，很想找他上《RM》。翻攝劉以豪IG

《Running Man》（RM）成員明日在台舉辦見面會，金鍾國、哈哈、全昭旻和梁世燦今代表出席記者會，第一次隨《RM》訪台的全昭旻與梁世燦直呼緊張，但也迫不及待與粉絲見面。

全昭旻表示，來台前哈哈再三向她推薦牛肉麵，聽到關鍵字，哈哈忍不住插嘴：「牛肉麵的湯頭很棒，加上寬扁的麵條，光是講到就流口水。」他實在太愛牛肉麵，表示連機場貴賓室的牛肉麵都好吃。來台多次的金鍾國想挑戰巷弄美食，梁世燦則想品嘗蚵仔麵線。

金鍾國每次來台灣都覺得很舒適，加上這裡有朋友，像是回家一樣，哈哈則認為，在台灣可以享受巨星般的待遇，「可以聽到很多歡呼聲，粉絲也會應援、送好吃的食物給我們，能夠體驗到當明星的感覺，從下飛機的瞬間開始，就像是巨星一般。」他提醒自己回到日常生活後，要好好割切這種感覺，「不能混淆在台灣的待遇。」金鍾國也提醒他：「這樣會有後遺，要好好調適。」

全昭旻同意哈哈的話，「從機場就是一連串驚嚇的過程，這種幸福真是難以相信，哥哥們說這只是開始而已，要我好好享受。」演員出身的她少有機會站上舞台直接面對觀眾，她相當擔心表演失誤，但也相信前輩們會從旁給予幫助。

梁世燦首次參加《RM》的見面會，他很好奇到時會是什麼樣的場面和感覺，「成員叫我不必緊張，會得到比預期中更大的歡呼聲和掌聲，不用驚慌，好好享受就行。」

《RM》在韓播出9年，幾乎所有的藝人都上過節目，就連湯姆克魯斯、亨利卡維爾等好萊塢巨星都擔任過嘉賓，4人被問到還想請誰上節目，哈哈與全昭旻有志一同表示：「劉以豪。」哈哈表示他與劉以豪很熟，私下有聯絡，還稱讚劉以豪長得帥又謙虛。

全昭旻知道劉以豪正在韓國參加釜山影展，這次無法和她見面，大呼可惜，成員聽了非但不安慰，還逗她說：「劉以豪在釜山影展和其他女星度過愉快的一天。」經營烤肉店的哈哈則打起如意算盤，建議劉以豪到他的店內消費，烤肉店另一名股東金鍾國也開口說：「discount。」表示可以給折扣。

梁世燦的哥哥梁世炯，和他同為喜劇演員，金鍾國很想找梁世炯上節目，不過金鍾國的理由卻是「想在你哥在時搞你。」相當「疼愛」這位忙內。

(時報周刊)