作為赴陸台青「最堅強後盾」海基會「青年關懷專線」上線抗陸磁吸效應？

2018年10月05日 22:02 旺報 周怡德

海基會5日舉辦記者會公布正式成立「青年關懷專線」，定調做為「赴陸求學工作的青年朋友最堅強的後盾」訴諸軟性攻勢以因應大陸磁吸台青的效應。

海基會董事長張小月今表示，過去這段時間，曾與許多在中國大陸工作、求學的青年朋友面對面座談。大陸當地的社會制度、價值觀與台灣不一樣，想法也不同，台灣青年到中國大陸去一定會碰到瓶頸、困難，這時候海基會就扮演最重要的角色。「海基會是赴陸工作、求學的青年朋友最堅強的後盾」青年關懷專線將提供單一窗口，一天24小時、一年365天不中斷的服務，提供赴陸發展的台灣青年各項協助。

陸委會副主委邱垂正、教育部次長姚立德與相關官員也出席啟用儀式，但日前陸委會在官網設立「台生赴陸求學專區」，提醒學子赴陸求學發展等風險資訊。指出大陸課堂上有所謂「七不講」的潛規則，還註明內容為，「普世價值不要講、新聞自由不要講、公民社會不要講、公民權利不要講、中國共產黨的歷史錯誤不要講、權貴資產階級不要講、司法獨立不要講。」

網站中還列舉八大項問與答。包括赴陸可能碰到一些政治上的禁忌，陸委會舉出大陸去年發布台灣學生獎學金管理辦法，首條申請條件即為「認同一個中國，擁護祖國統一」強烈「提醒」台生赴陸須深思。但一連串作法遭外界質疑是否政府「戒急用忍」不得不端出相關政策。

(旺報 )