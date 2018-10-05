百歲人瑞養生之道 打麻將 不挑食 晚上九點睡

2018年10月05日 20:44 中時 盧金足

台中市長林佳龍（中）5日前往西屯區拜訪百歲人瑞韓儒珍爺爺，祝賀重陽佳節。（盧金足攝）

百歲人瑞的養生之道？韓儒珍爺爺（中）說他不挑食、打麻將，晚上九點睡，台中市長林佳龍介紹多用敬老愛心卡出門走走。（盧金足攝）

重陽節將至，市長林佳龍5日前往西屯區拜訪百歲人瑞韓儒珍爺爺，致贈市府重陽敬老禮金1萬元，並轉贈中央金鎖片等賀禮，林佳龍牽著韓爺爺、韓奶奶的手說，「家有一老如有一寶！我們有兩寶！」大家好奇韓儒珍爺爺養生之道？他說不挑食、打麻將，晚上九點睡，還精神十足的表示「祝林市長高票當選！」

林佳龍表示，台中市府推動「托老一條龍」，搭配中央長照2.0政策，今年進一步讓台中市敬老愛心卡服務再加值，希望讓長輩活得老、也要活得好，健康快樂過老年生活。

韓儒珍爺爺聽完後笑著說，「老人福利很好，大家都方便多了！」103歲韓爺爺雖然年長，但聽力、說話皆正常，平日與韓奶奶住在西屯區，育有一男三女，子孫滿堂、家庭和樂。

韓爺爺三餐正常不挑食，少校退役後，養成勤勞與規律的生活，平常會到附近走走、與同輩聊天，與家人打打麻將，而且不能放水，大家都認真的打，訓練腦力也靈活身手，保持健康長壽，與老伴心情愉快看得開，生活更有趣。

林佳龍表示，市府積極推動「托老一條龍」，搭配中央的長照2.0政策，分階段照顧健康、亞健康、輕度失能到重度失能的長輩，透過里長推動關懷據點，結合樂齡教室及長青學苑

，以及老人共餐等，希望讓長輩活得老、也要活得好。

市府除了敬贈65歲以上長輩2000元、百歲人瑞1萬元重陽禮金之外，今年進一步推出「敬老愛心卡」福利加值服務計畫，從原本的公車搭乘、到搭乘台中市1800輛計程車折抵乘車費

，同時也開放折抵衛生所、基層診所就醫掛號費及部分負擔費用，未來醫院、國民運動中心也將加入服務行列，要讓長輩的生活更便利，促進健康老化、享受優質老年生活。

社會局長呂建德指出，台中市今年65歲以上高齡人口數將近35萬人，百歲人瑞共有255人(女性155人、男性100人)，其中剛屆齡100歲人瑞有93人(女性53人、男性40人)、逾百歲人瑞有162人(女性102人、男性60人)；目前全市年紀最長的是居住在西區的114歲劉張美玉奶奶。

(中時 )