「米其林月」眾餐廳預備！想嘗限定划算星級套餐快訂位

2018年10月05日 20:44 中時 何書青

「燕窩芙蓉海鮮羹」。（何書青攝）

「蝦籽爆關東遼參」。（何書青攝）

「杏仁滑豆腐」甜而不膩、滑嫩爽口，是雅閣甜點必嘗推薦，在米其林月限定套餐裡也可吃到。（何書青攝）

首本《台北米其林指南》發行以來已逾半年，11月米其林將推出台北「米其林月」，19間獲台北米其林指南的星級與餐盤餐廳，各自將以「重譯經典」（Re-interpreting Classics）為主軸，發揮巧思推出限定菜單，除了向經典料理致敬以外，也盼讓米其林熱潮持續發燒。

無論是對摘星或餐盤推薦的餐廳來說，《台北米其林指南》普遍都將獲獎餐廳拉抬了名氣、助長了業績，許多飯店內的摘星餐廳如頤宮、請客樓、雅閣中餐廳等，本就有出自5星級飯店主廚的品質保證，加上星星光環後更讓來客源源不絕；而這次為期1個月的「米其林月」活動，各餐廳每日將有限量的保留座位給利用guide.michelin.com訂位成功的賓客，饕客便有多一個管道可訂位，並大啖期間限定佳餚。

其中，雅閣中餐廳為「米其林月」推出了午餐、晚餐均為3580元+10%的超值限定套餐，主廚謝文特地挑選最經典的人氣菜餚獻給饕客，從開胃前菜到甜點，一共7道佳餚，像是養生又美味的燕窩芙蓉海鮮羹、做法罕見的豉汁炒龍蝦球、蝦籽爆關東遼參、滋味鮮香的蟹肉瑤柱蛋白炒飯等奢華料理都有，一套原價約4500元+10%，訂位成功的饕客則可在11月，用更划算的價格嘗盡雅閣招牌美味。

共襄盛舉的摘星餐廳有包含頤宮、請客樓、祥雲龍吟、雅閣中餐廳、吉兆割烹壽司、鮨隆、態芮、天香樓；餐盤推薦餐廳則有安東廳、Chou Chou、隱丹廚、JE Kitchen、小馬、Maru、Monsieur L、蘭、Prime One牛排館、日本橋玉井、辰園；各家午餐價格落在1200元10%至6000元+10%間，晚餐則在2188元+10%至8088元+10%間。

(中時 )