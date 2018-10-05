爆李晨砸2億古堡婚禮泡湯 范冰冰密謀婚後引退

港媒爆料范冰冰、李晨今年9月15日原本計畫在英國古堡舉行婚禮。（圖／取自范冰冰、李晨微博）

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中時電子報

范冰冰、李晨2015年以一張合影並寫下「我們」公開認戀，怎知今年6月因陰陽合約事件，使兩人感情充滿波折。今(5日)港媒爆料，指李晨其實早在1年前砸下5000萬港幣（約2億台幣）訂下英國古堡準備在今年舉行婚禮，卻殺出查稅風波，使夢想中的古堡婚禮成了一場空。

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范冰冰日前因陰陽合約風波消失了123日，終於在本月3日出面發道歉信認錯，而李晨今也終於發文，隔空對女友表示：「甭管多難，咱們一起渡過去」，力證感情依舊。據《on.cc東網》報導，今年9月16日范冰冰過37歲生日前一天，也就是9月15日，她與李晨原計畫要在英國古堡完婚，婚禮預算上看台幣2億。

報導指出，李晨為了這場世紀婚禮十分用心，早在一年前就接洽了知名的婚禮統籌公司，並在英國、荷蘭訂好大批鮮花，又在法國訂好紅酒，且在義大利也訂購了一批頂級巧克力做為伴手禮，可說萬事俱備，卻在婚禮前3個月因崔永元爆料，使范冰冰捲入這場查稅風波。

知情人指出，范冰冰對這場婚禮相當重視，最後只好無奈決定臨時取消婚禮，全心接受調查，更有人說，范冰冰有感入行21年，本來有意在這場婚禮後逐漸淡出演藝圈、減產作品，將重心投入家庭，而衰被網友批評的李晨，其實這段時間對范冰冰不離不棄，還在上月16日范冰冰生日當天5時20分於朋友圈發文說：「生日快樂」，對范冰冰的情意未曾動搖。

(中時電子報)

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