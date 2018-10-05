新北蘆洲國中退休校長宋宏明辭世 中華民國童軍總會會旗覆棺

2018年10月05日 20:48 中時 葉書宏

新北市蘆洲國中退休校長宋宏明，將於明（6）日舉行公祭儀式。（教育局提供）

新北市蘆洲國中退休校長宋宏明，將於明（6）日舉行公祭儀式，奉獻教育及童軍30餘年，盡心盡力，足為教育楷模典範，朱立倫市長特以「鞠躬盡瘁」四字，表彰對宋宏明校長在教育重要貢獻，因生前熱心童軍教育與活動且著有功績，中華民國童軍總會特予會旗覆棺，並頒證書以資矜式。

宋宏明於民國107年9月16日因癌慟與世長辭，享年57歲，教育界痛失一位傑出且備受尊崇的優秀校長；校長畢生以「落地生根」的感情經營校務，展現卓越績效，平日相處謙卑和善提攜後進，展現「成人之美，與人為善」的平實風格。

全國校長協會前理事長薛春光表示，宋宏明畢生以童軍教育為職志，自大學時代開始參與童軍團活動，對童軍教育有著滿滿的熱忱及使命，任職國中33 年，義務兼任中華民國童軍總會監事，以及新北市童軍會總幹事，105 年度榮獲教育部國民及學前教育署頒發之童軍教育績優個人獎，對童軍教育的貢獻足為楷模。

教育局長林奕華表示，宋宏明校長畢生身體力行，儘管身體不適，在台大治療期間，還是時時心繫校務，當林奕華前往探視時，仍不斷訴說對於蘆洲國中未來整體規劃藍圖，林奕華說：在我們的心中，宋宏明校長猶如患了教育癌及童軍癌，這份全心投入，以終身為人群服務付出奉獻精神，讓我們永遠感念與無限追思！

在各界多日關切與哀悼祈福中，新北市政府教育局協助家屬籌備治喪委員會，歷經多次詳盡研商籌備，在10月6日上午舉行公祭，並出版追思紀念手冊，希冀將對宋校長的敬意轉化為對教育界典範推崇之意；昔日同窗、同儕、長官、部屬、各界親朋好友數百人，群聚一堂，備極哀榮。哲人日已遠，典型在夙昔，他對教育及童軍所付出的精神將永留大家心中並傳承發揚。

(中時 )