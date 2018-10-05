中市議員建議：舊城新生博覽會納為花博第四展區

2018年10月05日 21:03 中時 盧金足

年底將登場的台中花博，三大展區都位在原中縣區，台中市議員江肇國5日在總質詢時建議，台中花博即將到來，市府應將規劃要辦的舊城新生博覽會納為花博第四展區，中區是台中發展的根源，應打造舊城再生博覽館，讓市民了解台中的前世今生，讓市民知道台中翻轉的歷史過程。

江肇國5日在市政總質詢時，肯定台中市長林佳龍以「文化城中城、舊城新生3支箭」，成功翻轉中區，實現3年多前「沒辦法救中區，就沒資格當市長」的諾言。

台中市政府推動舊城新生，以「3支箭」成功翻轉中區，第1支箭推動大車站計畫、第2支箭進行河川整治、第3支箭促進文化復興，讓許多人看見中區的希望。其中東協廣場活化與復甦，以安全、整潔、多元及有趣四大方案規劃各項服務內容，並陸續規劃相關空間及設備改善作業，帶動人潮回流。

江肇國、何敏誠表示，中區閒置大樓成功活化，特別是東協廣場，已有9成空間轉骨回春，包含各樓層重新規劃、1到3樓手扶梯修建、公共廁所整建，外牆清洗等，市府花費將近1億5000萬元打造東協廣場，每年也平均舉辦30場活動，吸引大量人潮。

林佳龍強調，為推動東協廣場閒置空間活化再生，市府整合各局處資源，以安全、整潔、多元及有趣四大方案規劃各項服務內容，陸續規劃相關空間及設備改善作業，並引進暨南大學對移工的研究，配合新南向政策，將為未來新南向店商帶來新的商機。

東協廣場有「東協廣場溝通互動平台」、「國際移工生活照顧服務中心」、「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」、「南方實驗室」等，未來可做為新南向計劃全國示範亮點。

市府表示，除改善東協廣場各項軟硬體建設，為推動閒置空間活化再生，自106年並爭取經濟部中小企業處「台中市中區東南亞國協新故鄉新地產發展計畫」，透過輔導升級、場域活化媒合育成、亮點塑造品牌行銷等策略，陸續輔導當地知名業者提升品質。

市府也陸續舉辦東協市集、東協生活節、東協文化小旅行等活動，希望吸引觀光人潮、帶動周邊商業機能。

林佳龍指出，台中鐵路高架捷運化自10月1日台中車站大平台啟用至10月底10站全線通車，每週末都有很精采的活動，包含光影藝術節、川川市集、綠柳川點燈、民歌演唱會等，串聯起來的核心區就是舊車站的廣場，花博期間車站相關的展覽也不會停止，舊生新生博覽會將讓民眾了解台中過去與未來的連結。

(中時 )