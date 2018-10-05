中職》桃猿下半季封王！ 連4半季奪冠創中職紀錄

2018年10月05日 21:11 中時電子報 鍾亞芳 ／桃園報導 ／桃園報導

Lamigo桃猿5日於主場與富邦悍將進行補賽，不但投手史博威（Zeke Spruill）強勢壓制對手打線，且王柏融、朱育賢相繼開轟，終場猿隊就以8比5獲勝，下半季封王魔術數字歸零，順利在主場慶祝封王，同時Lamigo也成為中職首支連4個半季封王的球隊。

此役8月19日保留的2局下1出局開始，嚴宏鈞在二、三壘有人擊出安打，Lamigo以1比0取得領先。4局下嚴宏鈞在一、三壘有人時敲安，助隊將領先拉開為2比0。

鐵了心要在主場封王的Lamigo，5局下在王柏融開轟(本季第16轟)助威下氣勢更旺，隨後靠著郭嚴文、朱育賢、郭永維連續3支安打再進帳2分，比數形成5比0。

比賽進行到6局上，富邦才靠著蔣智賢的2分炮(本季第17轟)追成2比5。7局下朱育賢也回敬一發陽春炮（本季第12轟），接下來猿隊再以2支連續安打攻下1分，比數形成7比2，富邦9局上靠高孝儀的3分砲追成5比8，可惜終場仍以3分差送猿隊登上下半季王位。

Lamigo這座季冠軍為隊史第12座季冠軍，連續4個半季封王為中職史上首次，並且包辦全年度勝率第一，先在總冠軍賽擁有1勝優勢。另外，猿隊必須等待統一獅與富邦進行5戰3勝制的季後挑戰賽後，才能確定總冠軍戰對手。

(中時電子報)