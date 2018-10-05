美參院今進行程序性投票 多名參議員仍未就卡瓦諾提名表態

2018年10月05日 21:03 中時 鍾玉玨

美國參議院已收到聯邦調查局（FBI）對最高法院大法官提名人卡瓦納所做的調查報告，參議院預計今天就其提名進行程序性表決，最快周六送交全院表決。儘管FBI報告並未發現卡瓦納有不當行為，而一些有疑慮的共和黨議員也對報告提出正面評論，但這些議員仍未明確表態是否支持卡瓦納，因此提名能否過關仍有變數。

共和黨希望提名能速戰速決，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已動議中止辯論。根據議事規則及相關程序，最快周六會就卡瓦納的提名表決。

共和黨在參院只有1席優勢，若有1人倒戈便無法通過卡瓦納的任命案，但共和黨議員戴恩斯（Steve Daines）稍早已表明，周六要到蒙大拿州參加女兒婚禮，無法到場投票。

外界也高度關注4名投票意向未明的參議員動向，其中2人對FBI報告評論正面，佛雷克（Jeff Flake）稱看不到報告有進一步指控卡瓦納的資料，柯林斯（Susan Collins）則肯定報告全面。另2人暫無評論。不過4人都沒透露投票意向。

不過FBI報告出爐後，民主黨對卡瓦納反對聲浪更大。另外，華府出現數以千計民眾上街反對任命卡瓦納，有些人甚至試圖闖入國會辦公大樓，已知300多人被捕，包括美國著名諧星舒默（Amy Schumer）與辣模瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）。

法律界反對卡瓦納的呼聲亦高漲。數百名法律教授早前聯署要求參院否決其提名，直指卡瓦納稍早在聽證會聲淚俱下，完全不符法官喜怒不形於色的基本要求。

(中時 )