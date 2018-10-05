法官性騷助理卻聲請釋憲　大法官決議不受理

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台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理，原本遭免職但他提翻案竟獲輕判保住法官職務，監察院不服提再審，但他又以公懲會委員長石木欽發言不當為由，聲請法官迴避不讓石男當審判長，司法院職務法庭認為沒有證據證明石執行職務有偏頗裁定駁回。陳鴻斌聲請釋憲，大法官會議認為不符合規定決議不受理。

因強吻、性騷擾法官助理遭職務法庭懲戒判決免除法官職務的陳鴻斌，去年提再審後，今年3月8日職務法庭改判他只需罰薪1年，引發各界譁然，監察院提起再審，蔡英文總統也發文表達對兩性平等還有一段路要走的看法，全案目前由職務法庭審理中。

陳鴻斌性騷擾再審案，由於公懲會委員長謝文定提前退休，委員長由林堭儀代理，他因處理過陳的懲處案於是迴避，由資深法官林文舟任審判長，但監察院主張應由公懲會委員長石木欽任審判長，再加上再審結果與先前判決落差過大，提起再審。

針對監院所提的再審案，陳鴻斌聲請法官迴避，他認為石木欽宣判後隔天，向媒體公開表示他所提的原再審之訴職務法庭審判長違法，稱﹂法官法明文規定是由我擔任審判長」「他們討論做出決議我也只能尊重」「總不能把案子搶回來吧」

陳鴻斌主張石木欽對媒體的發言是未審先判，客觀上已足疑其為不公平審判者，已構成法官迴避的原因事實，因此向職務法庭聲請要求石木欽迴避審理，職務法庭經分案，由資深法官李英勇任審判長，與另4名法官共同審理陳的聲請案。

合議庭認為，依照媒體的報導，石木欽是在原再審宣判後，回應媒體提問所為的發言，且內容是依據事實陳述，並沒有任何偏頗之虞，陳鴻斌沒有提出事實佐證，難謂聲請石木欽迴避審理有理由，因此裁定駁回。陳又聲請釋憲，遭大法官會議決議不受理。

(中時 )

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